70 درصد آب زراعی استان تهران با شیوه آبیاری سنتی به هدر می رود

سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: در حال حاضر 169 میلیون مترمکعب آب در اختیار بخش کشاورزی تهران قرار دارد که میزان یاد شده پاسخگوی نیاز این استان نیست.

این مسئول کشاورزی استان تهران را مواجه با بحران آب دانست و افزود: بکار بردن واژه بحران در خصوص آب کشاورزی تهران کاملا صحیح است و این استان از کمبود 40 تا 50 میلیون متر مکعب آب زراعی رنج می برد.

ارزآوری 31 درصدی در بخش کشاورزی کشور

موسوی ادامه داد: در حال حاضر 31 درصد از درآمدهای ارزی غیر نفتی ایران از طریق صادرات محصولات کشاورزی به شبکه مالی کشور تزریق می شود و در راستای توسعه بیشتر در این زمینه سه کارکرد پایداری منابع، اقتصادی سازی و تولید محصولات سالم پیش روی نهاد جهاد کشاورزی قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با قیاسی بین تهران و دیگر استانهای کشور پیرامون اختصاص منابع آب به کشاورزی عنوان کرد: در سایر استانهای کشور 93 تا 96 درصد منابع آبی در اختیار بخش کشاورزی قرار دارد اما این میزان از آب در استان تهران کمتر از 60 درصد بوده و همچنان روندی نزولی را طی می کند.

این مسئول بازیافت فاضلاب را منبع مناسبی برای آب کشاورزی دانست و گفت: در حال حاضر 30 تا 40 درصد آب مصرفی در استان تهران به شرب شهروندان اختصاص یافته و 50 درصد این منابع پس از مصرف به صورت فاضلاب هدر می رود که می توان با اعمال مدیریتی مناسب بر این بخش، آب کشاورزی استان تهران را به شکلی پایدار تامین کرد.

هدرروی 70 درصد از آب زراعی استان تهران

وی با بیان اینکه 70 درصد منابع آب زراعی در شیوه های نادرست آبیاری هدر می رود، اظهار داشت: 70 درصد از مجموع 169 میلیون متر مکعب آب زراعی استان تهران با اعمال شیوه های نادرست غرقابی در زمینهای کشاورزی به هدر می رود.

سید محمد موسوی با ارائه گزارشی از عملکرد سالهای اخیر جهاد کشاورزی یادآور شد: جهاد کشاورزی استان تهران در سال 1386 نزدیک به 786 هکتار آبیاری تحت فشار را به مرحله اجرا درآورد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بیان داشت: در سال 1388 مساحتی بالغ بر دو هزار و نه هکتار به روشهای تحت فشار آبیاری مجهز شد، سال 1389 این ارقام به 20 هزار هکتار و بر طبق برنامه های دور سوم هیئت دولت به استان تهران مصوبه ایجاد سامانه های آبیاری تحت فشار 70 هزار هکتار از اراضی تحت کشت تا سال 92 به تصویب رسید تا شیوه نادرست آبیاری سنتی تغییر یابد.

تغییر روش آبیاری در 10 هزار هکتار از اراضی تحت کشت دماوند

این مسئول از ایجاد سامانه های آبیاری تحت فشار در 10 هزار هکتار از اراضی کشاورزی دماوند خبر داد و گفت: تا کنون نزدیک به پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی دماوند به سامانه های آبیاری تحت فشار مجهز شده اند.

وی ادامه داد: با پیگیریهای نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیرزوکوه این میزان در آینده ای نه چندان دور با افزوده شدن 10 هزار هکتار دیگر به مجموع 15 هزار هکتار خواهد رسید.

موسوی آبیاری تحت فشار را تنها راه حل برون رفت از معضل کمبود آب زراعی دانست و افزود: ایجاد زیرساختها، طراحیهای عملیاتی و تامین 50 درصد از هزینه های طرح یاد شده در قالب پرداخت یارانه، بر عهده جهاد کشاورزی و همراه نمودن قشر زحمتکش کشاورز در این مسیر پرسود در حیطه مدیریت ارشد شهرستان خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران کارکردهای مذکور را موجب امنیت 50 ساله آب زراعی شهرستان دماوند دانست و اظهار داشت: با اجرایی شده پروژه های تغییر روشهای آبیاری، آب زراعی شهرستان دماوند تا 50 سال آینده تامین خواهد شد.