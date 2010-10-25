افزایش پنج هزار هکتاری عرصه های باغی دماوند

سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند توسعه هفت هزار هکتار ازعرصه های باغی استان تهران را از جمله طرحهای کشاورزی مصوب شده در دور سوم سفر هیئت دولت به استان تهران ذکر کرد و گفت: طرح مذکور در صورت اجرایی شدن میزان مساحت عرصه های باغی کشت دیم و آبی شهرستان دماوند را به میزان پنج هزار و 500 هکتار افزایش می دهد.

وی افزود: این طرحها در قالب کارکردهایی نظیر استفاده از ظرفیتهای اکولوژیکی، جمع آوری آبهای سطحی، اجرای فعالیتهای آبخیزداری، توسعه کشت دیم و سود بردن از انواع مواد جذب کننده رطوبت، می باشد.

این مسئول از ارسال طرح یاد شده به کمیسیون ماده 32 خبر داد و اظهار داشت: طرح توسعه عرصه های باغی که مصوبات دولتی خود را اخذ کرده تا 20 روز آینده به این کمیسیون ارسال خواهد شد.

موسوی وجود بخشهای مطالعاتی را یکی از اصول این طرح دانست و افزود: با تداخل بخشهای تحقیقاتی به عنوان یکی از اصول طرح یاد شده و اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار می توان افزایش عرصه های باغی و در نتیجه تولیدات کشاورزی دیم و آبی شهرستان دماوند را شاهد بود.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است.