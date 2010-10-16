رقابت با چین و اروپا در قیمت و کیفیت در اولویت قرار می گیرد

علی کرامتی فر در گفتگو با خبر نگار مهر در تبریز با بیان اینکه دولت از ورود هر گونه کالای بی کیفیت از چین جلوگیری می کنند، افزود: هم اکنون گروه خودرو سازان قطعات مورد نیاز خود را دیگر کالایی از چین وارد نمی کنند.

وی خاطر نشان کرد: یکی از دلایلی که کشور چین توانسته است در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد قیمت پایین کالاهای تمام شده آنهاست و ما نیز تا جایی که امکان دارد باید تلاش کنیم قیمت تمام شده ما نیز پایین تر باشد تا بتوانیم با دنیا رقابت کنیم.

وی گفت: براین اساس است که هدفمند کردن یارانه ها با هدف کاهش ضایعات و حجم سرمایه در گردش و کوتاه کردن طول دوره تولید و خرید کالا اجرا می شود.

کرامتی فر ادامه داد: رسیدن به این مرحله از پیشرفت و توسعه، همت عمومی را می طلبد و باید صاحبان صنایع در این امر دست ما را بگیرند تا دوشادوش هم بتوانیم به قدرت منطقه تبدیل شویم.

عضو ستاد معین صنعت و معدن وزارت صنایع و معادن اضافه کرد: هدف از تشکیل ستاد معین صنعت و معدن نیز به دلیل مشکلاتی است که در تولید وجود دارد به طوری که برخی از این مشکلات مربوط به داخل و بخشی نیز خارجی است.

کرامتی فر با اشاره به پیشینه بلند آذربایجان شرقی در صنعت، خاطر نشان کرد: اگر چرخ های صنعت این استان از حرکت باز ماند بدون شک این امر کل کشور را متاثر می کند لذا باید تلاش کینم چرخ های صنعت در تمامی نقاط ایران به صدا در آید و نگذاریم هیچ صنعتی به زمین بخورد.