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۲۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۷

قربانی به مهر خبر داد:

گسترش رشته‌های مطالعاتی درباره کشورهای دنیا

گسترش رشته‌های مطالعاتی درباره کشورهای دنیا

رئیس مرکز همکاریهای علمی بین المللی از برنامه وزارت علوم برای گسترش برنامه های آموزشی در حوزه های مطالعاتی کشورهای دنیا خبر داد و گفت: برای موفقیت در تولید علم در حوزه های علوم انسانی باید رشته های مرتبط با مطالعات کشورهای مختلف را گسترش دهیم.

دکتر ارسلان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های وزارت علوم در این خصوص گفت: در حال حاضر معاونت آموزشی وزارت علوم در حال پیگیری رشته های مرتبط با مطالعات کشورهای مختلف است تا با توسعه آنها بتوانیم حوزه های مختلف کاری را بشناسیم.

وی اضافه کرد: اکنون وضعیت این رشته های مطالعاتی به صورت موردی بوده و ساختاری و نظام مند نیست.

معاون وزیر علوم تاکید کرد: اگر بخواهیم علوم انسانی را بومی کرده و آن را نقد کنیم یکی از ابزارهای آن شناسایی رویکردهای حاکم بر کشورهای دیگر در زمینه های مختلف علوم انسانی است که در این مسیر معاونت آموزشی در حال برنامه ریزی است.

کد مطلب 1171538

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