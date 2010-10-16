دکتر ارسلان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های وزارت علوم در این خصوص گفت: در حال حاضر معاونت آموزشی وزارت علوم در حال پیگیری رشته های مرتبط با مطالعات کشورهای مختلف است تا با توسعه آنها بتوانیم حوزه های مختلف کاری را بشناسیم.

وی اضافه کرد: اکنون وضعیت این رشته های مطالعاتی به صورت موردی بوده و ساختاری و نظام مند نیست.

معاون وزیر علوم تاکید کرد: اگر بخواهیم علوم انسانی را بومی کرده و آن را نقد کنیم یکی از ابزارهای آن شناسایی رویکردهای حاکم بر کشورهای دیگر در زمینه های مختلف علوم انسانی است که در این مسیر معاونت آموزشی در حال برنامه ریزی است.