به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري " مهر" ، در اين هفته در بسياري از شهرهاي كشور تركيه همايش هايي براي تلاوت قرآن توسط قاريان نامي جهان اسلام برگزار شد. اين همايش ها براي بزرگداشت يكي از مهمترين مناسبتهاي اسلامي، نيمه شعبان برگزار شده است.



بيش از 30 هزار شهروند تركيه روز چهارشنبه 9 مهر در استاديوم "قرتال" در شرق استانبول گرد هم آمدند تا به قرائت قرآن توسط قاري نامي مصر "احمد نئامي" و "محمد زكريا" گوش فرا سپارند.

بر اساس گزارش روزنامه وكيت تركيه، همايشي مشابه هم در محوطه داخلي "كلپان" در شهر آماسيا برگزار شد. اين جشن با حضور رئيس قسمت جوانان بخش آسيايي تركيه "الياس تنگوك" همراه با چند مقام ارشد سياسي برپا شد.

در برخي از نقاط تركيه همايش هاي قرائت قرآن دو روز زودتر با حضور "محمد زكريا" و "عبدالرحمان صادين" از آفريقاي جنوبي، "احمد ابوالقاسم" از ايران، "سيف الله انور" از اندونزي، و "احمد قرالي" از تركيه آغاز شد.

همايش هاي قرائت قرآن در تركيه با حضور گستره مردم همراه بود. اين همايش ها به صورت زنده بر صفحات بزرگ در محوطه هاي باز نشان داده مي شد تا مورد استفاده كساني قرار گيرد كه نمي توانند در محوطه داخلي حضور به هم رساند.

