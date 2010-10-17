تجربه غلط انتصاب پزشکان در پستهای اجتماعی بهزیستی در حال تکرار است

دکتر مصطفی اقلیما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سازمان بهزیستی کشور یکی از متولیان اصلی و قانونی مسائل و آسیبهای اجتماعی در کشور است که نقش مهم آن در مواد برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور و هم در قانون حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست و هم قانون تشکیل این سازمان در سال 59 مورد تاکید قرار گرفته و بر این اساس معاونت اجتماعی در این سازمان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: اما در حال حاضر معاون اجتماعی و تمام مدیران ‌کل این معاونت تخصصی، پزشک هستند و حتی معاون جدید اجتماعی که چند روز قبل توسط سرپرست سازمان بهزیستی منصوب شد، مانند نفر قبلی که تنها دو ماه قبل منصوب شده بود پزشک است. ولی پزشک سالاری تجربه‌ای است که بارها در حوزه مدیریت مسائل اجتماعی کشور آزموده شده و شکست خورده و به بن‌بست رسیده اما متاسفانه باز شاهد تکرار تجربیات غلط دولت‌های گذشته هستیم که این مسئله قطعاً برای مددجویان و مسائل اجتماعی کشور تبعات منفی دارد.

استاد مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در ادامه ناشناخته بودن ماهیت مسائل و آسیب‌های اجتماعی برای پزشکان و عدم تجربه حرفه‌ای آنها در این زمینه و نیز تفاوت پیچیدگی‌های خاص مسائلی مانند طلاق، زنان و دختران آسیب، مهدهای کودک، نگهداری و تربیت ایتام، زنان خودسرپرست، مشاوره‌های تخصصی، کودکان خیابانی و ... با علم پزشکی را از جمله دلایل عدم موفقیت پزشکان در حوزه مسائل اجتماعی دانست و خواستار عدم آزمون و خطای مسئولان سازمان بهزیستی با این موضوع خطرناک و پرآفت برای مردم کشور و نظام اسلامی شد.

وی در پایان خواستار استفاده از متخصصان و مددکاران اجتماعی در حوزه اجتماعی آن سازمان و استفاده از پزشکان در مناصب تخصصی خود در بهزیستی به جای حوزه اجتماعی شد و افزود: در حال حاضر معاون و مدیران‌ کل تمامی دفاتر تخصصی اجتماعی سازمان بهزیستی و حتی برخی معاونان مدیران کل این حوزه همگی پزشک هستند و این امر سرخوردگی شدید کارشناسان و متخصصان اجتماعی این سازمان را به همراه آورده و رکود، بی‌تحرکی و عدم فعالیت و عدم اجرای برنامه‌های جدید در حوزه اجتماعی و توقف برنامه های قبلی را در پی داشته است.