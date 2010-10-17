اسامی مدیران برتر زیر 40 سال جهان / مدیران گوگل و فیس بوک در میان برترینها

به گزارش خبرگزاری مهر، رتبه اول این لیست به "مارک آندریسین" اختصاص دارد. مدیر عامل 39 ساله "نت اسکیپ" که در ساخت زیرساختهای شبکه بسیار تاثیر گذار بوده و تلاشهای وی منجر به ارائه اولین مرورگر تجاری شده است. وی مدتی پس از اینکه مایکروسافت نت اسکیپ را زیر پا له کرد از میدان تکنولوژی های نوین ناپدید شد اما اکنون دوباره بازگشته است.

مارک زاکربرگ جوان، جوانترین میلیاردر جهان با ابداع شبکه اجتماعی پر سر و صدای خود تا کنون توانسته یک میلیارد درآمد را برای آینده کاری شبکه اجتماعی اش پس انداز کند و با وجود انتقادات فراوانی که بر نقص حریم خصوصی کاربران مطرح است، تعداد کاربران فعال فیس بوک به 500 میلیون نفر رسیده و این شبکه اجتماعی توانسته از نظر ترافیک شبکه گوگل را پشت سر بگذارد.

در رتبه سوم لیست 40 مدیر زیر 40 سال برتر جهان، نام دو بنیانگذار شبکه اجتماعی تاثیر گذار دیگری به چشم می خورد که هر کدام به تنهایی از طرفداران فراوانی بخوردارند. "اوان ویلیامز" و "بیز استون" بنیانگذاران شبکه اجتماعی توئیتر که به ترتیب از 1.3 میلیون و 1.6 میلیون نفر طرفدار برخوردارند.

"رائول وازکوئز" مدیر عامل شرکت والمارت رتبه چهارم این لیست را در اختیار گرفته و رتبه پنجم به دو نفر از مشهورترین افراد جهان تکنولوژی اختصاص یافته، دو بنیانگذار 37 ساله غول جستجوگر جهان، گوگل.

بر اساس گزارش فورچون، از میان دیگر بنیانگذاران و مدیران برتر جهان در زمینه تکنولوژی می توان به "پونی ما هیواتنگ" چینی از شرکت اینترنتی "تنسنت" در رتبه هفتم، "مارکوس گالپرین" از وب سایت تجاری "مرکادولیبر" در رتبه دهم، "الون موسک" از شرکت تسلا در رتبه شانزدهم، "تیم آرمسترانگ" از شرکت AOL در رتبه هجدهم و "کریس کاکس"، "مارک شروفر" و برت تیلور" از بخش تکنیکی شرکت فیس بوک در رتبه بیست و هفتم اشاره کرد.