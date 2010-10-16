بیماران روانی در بیمارستانهای عمومی بستری شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نرگس بیرقی افزود: باید انگ روانی از بیماران تحت مراقبتهای روانپزشکی برداشته شود و این بیماران در بیمارستانهای عمومی توسط پزشک متخصص، روان درمانی شوند.
وی به نقش رسانهها در انگزدایی روانی اشاره کرد و گفت: یکی از بهترین روشها برای انگ زدایی روانی از بیماران در جامعه بهره گیری از توان رسانه ملی است زیرا حوزه انتشار اخبار آنها وسیع است.
بیرقی در مورد درمان بیماران روانی که به مواد مخدر روی میآورند گفت: این بیماران باید توسط یک گروه از متخصصان درمان شوند زیرا اختلالات شخصیتی و روانی آنها باعث پناه آوردنشان به مواد مخدر میشود.
وی به کمبود نیروی متخصص در بخشهای رواندرمانی بیمارستانها اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه افرادی که از دانشکدههای روانشناسی فارغالتحصیل میشوند، محدود بوده و دورههای تخصصی لازم را سپری نکردهاند، که باید با اتخاذ تدابیری این خلاء را جبران کرد.
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