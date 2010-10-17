خرید بطریهای پلاستیکی آب در چند دانشگاه آمریکا ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته مقامات رسمی دانشگاه سیاتل، طرح عدم استفاده از بطریهای پلاستیکی آب که در اواخر سال تحصیلی سال 2010-2009 در این دانشگاه تصویب شد تا به حال در 6 دانشگاه دیگر آمریکایی به اجرا درآمده اما دانشگاه سیاتل اولین دانشگاه در واشنگتن است که فروختن بطریهای آب را به منظور کاهش زباله و کمک به زلزله زدگان هایتی در کافه تریاها و یخچالهای سکه ای دانشگاه ممنوع کرد.

این دانشگاه قصد دارد دانشجویان را ترغیب به خرید بطریهای آب استیل ضد زنگ کرده تا هر دانشجو در صورت نیاز بطری خود را از طریق مخزنهای آب نصب شده در محیط دانشگاه پر کند. در حال حاضر 31 مخزن آب تصفیه شده در دانشگاه برای رفاه حال دانشجویان نصب شده است. دانشگاه سیاتل در نظر دارد تا با این کار مبلغ 2000 دلاری که از فروش بطریهای پلاستیکی مصرفی دانشجویان در سال گذشته بدست ‌آورده را صرف نصب یک سیستم پاکسازی آب در کلینک پزشکی هایتی کند.

بر اساس آمار منتشر شده سال گذشته دانشجویان دانشگاه سیاتل 3700 بطری آب از یخچالهای سکه ای و کافه ها خریداری کردند. دانشجویان حتی اجازه داشتند برای کمک به این طرح بطری های آب خریداری شده از خارج دانشگاه را نیز به دانشگاه تحویل دهند.

نایب رئیس دانشگاه سیاتل گفت: با فروش هر بطری آب 4 نفر از اهالی هایتی بمدت 10 سال قادر به نوشیدن آب سالم از طریق سیستم پاکسازی آب نصب شده در منطقه خواهند بود.

بر اساس گزارش سیاتل تایمز استف، نایب رئیس امور مالی و بازرگانی دانشگاه اعتقاد دارد ایده این تحریم اگر بدرستی به دانشجویان آموزش داده شود باعث می‌شود تا مردم از خریدن بطری های آب پرهیز کرده و با این کار هم از نظر مالی و هم از نظر مسائل مربوط به محیط زیست کمک بزرگی به جوامع بشری کنند.