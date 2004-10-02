پيش بيني وضع هواي كشور در 24 ساعت آينده

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي آسمان سواحل درياي خزر و استان اردبيل صاف تا قسمتي ابري در بعد از ظهر همراه با وزش باد ، افزايش ابر و در اواخر وقت همراه با رگبار پراكنده پيش بيني مي شود .

آسمان استانهاي آذربايجان شرقي و غربي و زنجان صاف تا كمي ابريدر بعداز ظهر همرها با افزايش ابر ، آسمان استانهاي كردستان هرمزگان و سيستان و بلوچستان صاف تا قسمتي ابري در برخي نقاط همراه با وزش باد و در جزاير جنوبي كشور از جمله ابوموسي ، قشم ، كيش و سيري گاهي با افزايش ابر ، غبار محلي و مه صبحگاهي همراه خواهد بود .

آسمان ساير نقاط كشور صاف تا قسمتي ابري در برخي ساعات همراه با مه صبحگاهي پيش بيني مي شود .