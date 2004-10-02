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۱۱ مهر ۱۳۸۳، ۱۵:۴۹

سازمان هواشناسي اعلام كرد :

پيش بيني وضع هواي كشور در 24 ساعت آينده

سازمان هواشناسي فردا آسماني صاف تا قسمتي ابري در اواخر وقت نيمه ابري همراه با وزش باد ملايم را براي تهران و بسياري از شهرهاي كشور پيش بيني مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي آسمان سواحل درياي خزر و استان اردبيل صاف تا قسمتي ابري در بعد از ظهر همراه با وزش باد ، افزايش ابر و در اواخر وقت همراه با رگبار پراكنده پيش بيني مي شود .

آسمان استانهاي آذربايجان شرقي و غربي و زنجان صاف تا كمي ابريدر بعداز ظهر همرها با افزايش ابر ، آسمان استانهاي كردستان هرمزگان و سيستان و بلوچستان صاف تا قسمتي ابري در برخي نقاط همراه با وزش باد و در جزاير جنوبي كشور از جمله ابوموسي ، قشم ، كيش و سيري گاهي با افزايش ابر ، غبار محلي و مه صبحگاهي همراه خواهد بود .

آسمان ساير نقاط كشور صاف تا قسمتي ابري در برخي ساعات همراه با مه صبحگاهي پيش بيني مي شود .

کد مطلب 117164

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