عمران پورعسگرپرست در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: آخرین مرحله اردوی قایقرانان روئینگ با حضور 25 ورزشکار دختر و پسر در تهران و ارومیه تا زمان اعزام به بازیهای آسیایی دنبال خواهد شد.
وی افزود: این تیم بعد از پنج ماه در اولین تجربه آسیایی خود در مسابقات 2006 دوحه شرکت کرد. قایقرانان ما در این رقابتها تنها به کسب تجربه اکتفا کردند و نتیجه نگرفتند اما امسال از آنها توقع کسب مدال داریم.
رئیس کمیته روئینگ فدراسیون قایقرانی، خاطرنشان کرد: محسن شادی قایقران المپیکی کشورمان شانس اول تیم ایران برای کسب مدال طلاست و از حالا یک مدال را برای وی کنار گذاشتهایم.
وی با بیان اینکه نمیتوان به طور یقین رنگ مدالهای قایقرانان ایران در بازیهای آسیایی را مشخص کرد، گفت: فارغ از رنگ، پاروزنان روئینگ کشورمان توانایی کسب حداقل دو مدال دیگر را دارند که امیدواریم رنگ این نشانها نقرهای باشد. در مدالآوری شانس مردان بیش از زنان است.
پورعسگرپرست تصریح کرد: در بخش بانوان پیش بینی مدال نداریم اما با توجه به شرایط خوب آنها، امیدواریم تا زمان بازیهای آسیایی گوانگجو رکورد قایقرانان زن به مدال نزدیکتر شود.
رقابتهای قایقرانی روئینگ از 22 تا 27 آبانماه در چین برگزار میشود. شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبانماه تا 6 آذرماه در گوانگجو دنبال خواهد شد.
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