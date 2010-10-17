موفقیت محققان کشور در ارائه نرم افزار نمایش سه بعدی مولکولها

آرمین مددکار سبحانی یکی از محققان این پروژه با بیان اینکه این نرم افزار یک برنامه کمک آموزشی است، افزود: این نرم افزار با عنوان "مول نما" ارائه شده که قادر به نمایش سه بعدی مولکولها همراه با نام مولکول و توضیحات آن است.

وی به جزئیات این نرم افزار اشاره کرد و گفت: این نرم افزار هم به صورت طبقه بندی شده و هم به صورت جستجوی فارسی و انگلیسی مولکولهای مورد نظر را در فضای سه بعدی نمایش می دهد.

مددکار، دیدن نمایش سه بعدی را منوط به استفاده از عینکهای ویژه دانست و گفت: تصاویر سه بعدی این نرم افزار توسط عینکهای "آنا گلیف" سبک قابل مشاهده است به این صورت که پس از نمایش تصاویر در صفحه نمایش با استفاده از این عینکها می توان تصاویر را مشاهده کرد.

وی به تفاوت فناوری به کار رفته در این نرم افزار با سایر نرم افزارهای مشابه پرداخت و اضافه کرد: فناوری که در عینکهای سه بعدی به کار می رود Shooter glasses است که با صفحه نمایشهای ویژه LCD و LED قابل استفاده و بسیار گران قیمت است چرا که با Infrared کنترل می شود و دارای باتری است. این در حالی است که عینکهای به کار رفته در این نرم افزار از نوع "آنا گلیف" است که قابلیت سازگاری با هر مانیتوری را دارد.

عضو هیئت علمی بیوانفورماتیک دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه این نرم افزار User friendly است خاطرنشان کرد: کاربرد این نرم افزار بسیار ساده است چرا که در طراحی آن از رابط کاربری Ribbon به کار رفته در Office 2007 و 2010 استفاده شده است. تصاویر آن نیز علاوه بر مانیتورهای LCD و LED، مانیتورهای Touch screen را نیز پشتیبانی می کند. این نرم افزار همچنین با تمامی کارتهای گرافیکی با پشتیبانی OPenGL سازگار است.