كوارتت جاز در سالن رودكي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي " مهر"، در اين برنامه كه به مناسبت هفته ملي آلمان توسط گروه " اينتگرال" در سالن رودكي برگزار مي شود، نوازندگان به اجراي قطعات موسيقي جاز مي پردازند.

" كلوديا برك هولز" پيانو ،"باربارا لون برگ " ويولن و ويولا، " بورك هارد فريدريش" ساكسيفون و " اشتفان كومن" سازهاي ضربي نوازندگان اين گروه را تشكيل مي دهند. در اين كنسرت ، قطعاتي از معروف ترين ملودي هاي جاز اروپا، با بهره گيري از فضاي محلي فرانسه و آلمان نواخته مي شود.

گفتني است كه اين برنامه روز جمعه ساعت 19 در سالن رودكي برگزار مي شود.