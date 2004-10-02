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۱۱ مهر ۱۳۸۳، ۱۴:۴۷

به همت سفارت فرانسه و آلمان

كوارتت جاز در سالن رودكي برگزار مي شود

به همت سفارت فرانسه و آلمان، كوارتت جاز در سالن رودكي برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار موسيقي " مهر"، در اين برنامه كه به مناسبت هفته ملي آلمان توسط گروه " اينتگرال" در سالن رودكي برگزار مي شود، نوازندگان به اجراي قطعات موسيقي جاز مي پردازند.
" كلوديا برك هولز" پيانو ،"باربارا لون برگ " ويولن و ويولا، " بورك هارد فريدريش" ساكسيفون و " اشتفان كومن" سازهاي ضربي نوازندگان اين گروه را تشكيل مي دهند. در اين كنسرت ، قطعاتي از معروف ترين ملودي هاي  جاز اروپا، با بهره گيري از فضاي محلي فرانسه و آلمان نواخته مي شود.
گفتني است كه اين برنامه روز جمعه ساعت 19 در سالن رودكي برگزار مي شود. 

کد مطلب 117168

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