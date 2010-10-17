کلید خانه ها ی مسکن مهر به دست صاحبانش نرسید

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، چندی قبل پس از افزایش یکباره قیمت مسکن که به نحوی با ابلاغ سیاست های اصل 44 و قانون شدن لزوم توسعه تعاونی ها در اقتصاد ملی همراه شد، یکی از مهمترین ورودهای بخش تعاون حضور در طرح مسکن مهر بود.

واگذاری زمین های 99 ساله، پرداخت وام های خرید مسکن توسط بانک های عامل و ساماندهی در معاملات مسکن از مهمترین برنامه های دولت در قالب طرح مسکن مهر برای مهار افزایش قیمت مسکن بوده اما این طرح خود بیم ها و امیدهای متعددی را در دل مردم ایجاد کرد.

در استان همدان عملیات اجرایی مسکن مهر در سال 87 آغاز شد و روند اجرای عملیات عمرانی این پروژه گاه با کندی و گاه با سرعت پیش رفت.

پنج سال پیش با شکل گیری تعاونی مسکن مطبوعات در استان همدان اعضای خانه مطبوعات برای صاحب خانه شدن پا به این تعاونی گذاشتند و با واریز مبلغ درخواستی به عضویت تعاونی در آمدند.

در پی این رخداد و پس از هماهنگی های انجام شده تصمیم بر آن شد تا با احداث واحدهای مسکونی آرزوی صاحب خانه شدن برای خبرنگاران به واقعیت تبدیل شود و چشم انتظار قدم و حرکت مسئولان برای نجات خبرنگاران از خانه به دوشی باشند.

کلید خانه به صاحب خانه داده نشد

در همین راستا 35 واحد مسکونی خبرنگاران در ایام دهه فجر سال گذشته به بهره برداری رسید اما این واحدها تاکنون به صاحبانشان تحویل داده نشده است!

این پروژه که در ابتدا صحبت از تحویل سه ساله آن بر زبان ها بود تا کنون اجرایی نشده و علی رغم افتتاح در دهه فجر سال گذشته هنوز هیچ یک از خبرنگاران در واحدهای مسکونی آن ساکن نشده اند.

واحد های مسکونی خبرنگاران همدان در بافت فرسوده جولان قرار دارد و در دهه فجر سال گذشته در قالب طرح های مسکن افتتاح شد اما نکته جالب توجه آن است که تا امروز علمک گاز به درب بلوک های ساختمانی نزدیک شده اما هنوز به داخل واحدها قدم نگذاشته است.

یکی از مالکان این واحدها در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه در ساخت هر یک از واحدهای این پروژه مبلغ 14 میلیون تومان وام دریافت شد و مبلغ 17 و نیم میلیون تومان وجه نقد نیز از سوی مالکان پرداخت شد، اظهار داشت: پیش از این مقرر بود تا واحدها در فروردین ماه سال 88 تحویل داده شوند اما به دلایل نا مشخص و امروز و فردا کردن، تحویل آنها تا امروز به تعویق افتاده است و علی رغم افتتاح واحدها در دهه فجر سال گذشته، تا کنون هیچ کلیدی به صاحبان واحدها تحویل داده نشده است.

وی که تمایلی به عنوان شدن نامش نداشت، افزود: متاسفانه طولانی شدن مدت زمان ساخت این پروژه باعث افزایش قیمت تمام شده ملک برای صاحبان آن شده است به نحوی که در حال حاضر قیمت ساخت هر متر از این پروژه 550 تا 600 هزار تومان تخمین زده می شود.

وی به مشکل بلوک چهار و تملک زمین مورد نیاز برای احداث آن اشاره کرد و با بیان اینکه تاخیر سازمان مسکن و شهرسازی برای تملک زمین مورد نظر باعث بالا رفتن قیمت آن شد، گفت: سازمان مسکن و شهرسازی چهار واحد از بهترین واحدهای بلوک ها را در ازای مبلغ زمین خریداری شده برداشته که این امر مشکلاتی را برای اعضا تعاونی مسکن خانه مطبوعات استان همدان به همراه داشته است.

این خبرنگار با ابراز نگرانی از شخص نبودن زمان دقیق تحویل واحد ها افزود: در طی دو سال گذشته بارها زمان تحویل واحدها عنوان و تغییر کرده که این امر نگرانی هایی را به همراه داشته است.

لازم به یادآوری است 35 واحد از مسکن خبرنگاران در همدان از امتیاز بافت فرسوده استفاده کرده اما در قالب مسکن مهر افتتاح شده است.

136هکتار زمین برای ساخت مسکن مهر در همدان آماده سازی شد

با این اوصاف اما بنا به اعلام مسئولان سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان 136هکتار زمین برای ساخت و ساز مسکن مهر در سراسر استان همدان آماده سازی و پی ریزی شده است که این میزان قرار است بیش از 21 هزار متقاضی مسکن مهر را صاحب خانه کند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان به سر باز زدن بانک ملی از انجام تعهدات خودش در زمینه مسکن مهر اشاره کرد و افزود: این امر باعث تاخیر در پرداخت تسهیلات به تعاونی های مسکن مهر شده بود که با طرح موضوع در شورای مسکن، تمامی پروژه در اختیار بانک مسکن قرار گرفت و تسهیلات ارائه شد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان هدف‌گذاری دولت برای احداث یک میلیون واحد مسکونی در قالب پروژه مسکن مهر را مورد اشاره قرار داد و گفت: در ابتدای کار سهم استان همدان از این رقم، 19هزار و 472 واحد بود که 14 هزار واحد آن در شهرهای بالای 25 هزار نفر و پنج هزار و 472 واحد آن هم مربوط به شهرهای زیر 25 هزار نفر بود که با تغییراتی انجام شده، سهم استان به 17هزار و 103 واحد مسکونی کاهش پیدا کرد.

هزار و 50 واحد مسکن مهر در همدان بهره ‌برداری می شود

اصغر مجیدی با بیان اینکه در این زمینه تا کنون 25هزار واحد مسکونی عقد قرارداد شده و تفاهم نامه با تعاونی‌های مسکن و گروه‌های سه تا پنج نفره و انبوه سازان انجام شده است، افزود: از این میزان تا کنون 13هزار و 861 واحد مسکونی موفق به اخذ پروانه ساختمانی شده ‌اند.

مجیدی با اشاره به اینکه پی ریزی 74 هزار و 815 واحد انجام شده است و بیش از پنج هزار و 761 واحد نیز در حال اتمام مراحل طراحی و اجرای اسکلت هستند، افزود: تا کنون حدود 666 میلیارد ریال تسهیلات به مسکن مهر استان همدان پرداخت شده و در این راستا میزان تسهیلات پرداختی نسبت به کار انجام شده کمتر است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان ادامه داد: در هفته جاری هزار و 50 واحد مسکن مهر در استان همدان با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر مسکن و شهرسازی به بهره‌ برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه تا پایان سال در دو فاز چهار هزار و 150 واحد مسکن مهر به بهره‌ برداری خواهد رسید گفت: در فاز اول دو هزار و 550 واحد و در فاز دوم یک هزار و 600 واحد افتتاح خواهد شد.

17هزار و 103 واحد مسکن مهر در همدان ساخته می شود

مجیدی خاطرنشان کرد: سهم استان همدان از مسکن مهر احداث 17 هزار و 103 واحد است که از این تعداد 14 هزار واحد سهمیه شهرهای بالای 25 هزار نفر و سه هزار و 103 واحد سهمیه شهرهای زیر 25 هزار نفر بوده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان با اشاره به اینکه سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان در امر مسکن مهر توانسته به اهداف مورد نظر برسد، اظهار داشت: این سازمان توانسته در بعضی از بخش‌ها بیش از 50 درصد رشد داشته باشد.

وی سهمیه مسکن مهر استان همدان در سال 90 را 19 هزار و 400 واحد اعلام کرد و افزود: از این تعداد حدود 15 هزار و 800 واحد مربوط به شهرهای بالای 25 هزار نفر است که باید برای این تعداد زمین تأمین شود.

مجیدی با بیان اینکه در راستای خانه دار شدن اقشار مختلف، سازمان شهرسازی استان همدان بدون محدودیت وام ساخت مسکن پرداخت می‌کند، افزود: در این راستا خود مالکین می‌توانند برای افزایش واحدهای خود منطبق با ضوابط تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان تسهیلات دریافت کنند.

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در همین راستا شاید بتوان چنین عنوان کرد که بررسی تحولات مربوط به مسکن، قیمت و ساخت و ساز واحدهای مسکونی در مناطق شهری و روستایی و اقدامات و سیاست های دولت برای حمایت و توسعه این ساخت و سازها تاکنون به درستی نتوانسته است تامین کننده و پاسخگوی نیاز متقاضیان مربوطه باشد.

انبوه سازی یعنی سرشکن شدن هزینه های کارگاهی، کاهش قیمت تمام شده مسکن و افزایش کیفیت ساخت و ساز، اما آنچه در پروژه مسکن مطبوعات همدان مشهود است آنکه این اصول اجرایی نشده است.