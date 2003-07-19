۲۸ تیر ۱۳۸۲، ۱۷:۲۲

مدير عامل شركت ايران خودرو:

خط توليد موتور هاي جديد TUS به بهره برداري مي رسد

خط توليد موتور هاي جديد TUS در نيمه دوم امسال در شركت ايران خودرو به بهره برداري مي رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مدير عامل ايران خودروگفت: خط توليد موتورهاي جديد TUS  به عنوان يكي از موتورهاي مدرن دنيا، نيمه دوم امسال  در شركت ايران خودرو به بهره برداري مي رسد كه اين موتور از نظر استاندارد جهاني تا سال 2010 معتبر است.
منوچهر منطقي افزود: ظرفيت  خط توليد ماشينكاري سيلندر و سر سيلندر و مونتاژ موتور روزانه 600 دستگاه است كه در آينده به يك هزار دستگاه در روز افزايش مي يابد.
به گفته وي ، در نشست صبح امروز با  رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، برنامه ها و طرح هاي آينده شركت ايران خودرو مورد بررسي قرار گرفت و در زمينه رفع مشكلات موجود براي تسريع در اجراي طرح هاي توسعه شركت ايران خودرو تصميماتي اتخاذ شد.  

