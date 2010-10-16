به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از امپایر آنلاین کمرون که به تازگی پس از موفقیت بی نظیر "آواتار" نگارش قسمت دوم داستان این فیلم با عنوان "سیاره پاندورا" را در دست دارد و نامش برای ساخت سه فیلم جدید دیگر هم بر سر زبان‌هاست، قرار است " کلئوپاترا" را با نقش آفرینی آنجلینا جولی جلوی دوربین ببرد.



این پروژه را استودیوی سونی پیکچرز تولید خواهد کرد. تخصص کمرون در ساخت فیلم‌های حماسی و پر خرج از جمله "آواتار" و " تایتانیک" علت اصلی گزینش او از سوی سونی اعلام شده و سبک کاری این فیلمساز خبر از در پیش بودن پروژه‌ای عظیم و پر زرق و برق می‌دهد.



برایان هلگلاند فیلمنامه "کلئوپاترا" را نوشته و خود آن را اثری شگفت انگیز و حماسی درباره آنچه رومیان باستان بر سر مصر آوردند خوانده است. این فیلمنامه اقتباسی است از رمانی به نام "کلئوپاترا: زندگی نامه" نوشته استیسی چیف که آنجلینا جولی در زمان خریداری حق اقتباس از این کتاب،‌ نسبت به ایفای نقش کلئوپاترا ابراز علاقه کرده بود.



به نظر می‌رسد سونی مایل باشد این پروژه سال آینده میلادی با بودجه‌ای فراوان تولید شود. هم اکنون سونی منتظر اکران فیلم جدید خود با عنوان "جهانگرد" و با نقش آفرینی جانی دپ و آنجلینا جولی است که امید فراوانی به فروش بالای آن بسته شده است. به احتمال فراوان و با توجه به سلیقه کمرون، این فیلم به شیوه سه بعدی فیلمبرداری خواهد شد.

