صادرات وزنی کالا در خراسان رضوی 49 درصد افزایش داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، علی صفرزاده صبح یکشنبه درجمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: در شش ماهه اول سال 819 هزار تن کالا به ارزش 597 میلیون دلار از گمرکات استان به کشورهای هدف صادر شده است که از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل 49 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به رشد 29 درصدی ارزش صادرات کالا در این مدت افزود: از میزان کل صادرات استان در این مدت بیش از 588 میلیون دلار صادرات تجاری، 815 هزار دلار از محل تجارت چمدانی و بیش از هشت میلیون دلار از محل بازارچه مرزی باجگیران بوده است.

وی بیان کرد: زعفران بسته بندی شده، شیرینی، کف پوش های غیرمخملی باف، شیر خشک صنعتی، قیر نفت، انواع پسته خندان، رب گوجه فرنگی، پوست دباغی شده و بیسکوئیت از عمده ترین اقلام صادراتی استان در این مدت بوده است که عمدتا به کشورهای افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، امارات متحده عربی، اسپانیا، عراق، قزاقستان و ازبکستان صادر شده است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه طی شش ماهه اول سال جاری واردات کالا از گمرکات استان نیز از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 18 و 15 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است، افزود: در مدت مذکور 467 هزار تن کالا به ارزش 215 میلیون دلار از طریق گمرکات استان به کشور وارد شده است.

صفرزاده با بیان اینکه کشورهای قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، ایتالیا و فرانسه عمده ترین کشورهای طرف معامله در واردات کالا از این استان بوده اند، گفت: گندم ، برنج، پنبه، ماشین های صنعتی، کنجاله، محصولات آهن و فولاد، ماشین آلات و دستگاه های تهیه لبنیات و مفتول آلومینیومی بیشترین حجم کالاهای وارداتی را به خود اختصاص داده اند.