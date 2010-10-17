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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۹:۱۸

"زبان مادری" آبان کلید می‌خورد

"زبان مادری" آبان کلید می‌خورد

فیلمبرداری فیلم سینمایی "زبان مادری" به کارگردانی قربان محمدپور و تهیه‌کنندگی حسین زندباف اواخر آبان آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌تولید فیلم سینمایی "زبان مادری" از یک هفته قبل آغاز شده است. هم اکنون محمدپور و زندباف در حال نگارش نهایی فیلمنامه هستند. قرار است فیلمبرداری این فیلم سینمایی اواخر آبان در تهران آغاز ‌شود.

تاکنون حضور محسن اورنگ به عنوان برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان و حسن شکوهی به عنوان مجری طرح و مدیر تولید این فیلم قطعی شده است. از هفته آینده دیگر عوامل "زبان مادری" انتخاب می‌شوند. این فیلم به مسئله تقابل زبان و مشکلاتی که برای افراد در ارتباط برقرارکردن به دلیل تفاوت زبان پیش می‌آید می‌پردازد.

"زبان مادری" اولین تجربه محمدپور در زمینه کارگردانی سینما است. وی فیلمنامه فیلم‌های سینمایی "فاصله"، "داماد خجالتی"، "اختاپوس" و "دردسر بزرگ" را نوشته است.

کد مطلب 1171889

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