پرسشگری دانشجویان ناشی از مطالعه و علاقه به مباحث درسی است

دکتر امیر احسان کرباسی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ضرورت مطالعه استاد قبل از کلاس و یادداشت برداری وی قبل و بعد از کلاس گفت:همه سخنانی را که قرار است در کلاس بگویم از قبل یادداشت می‌کنم، همیشه طرح درسی دارم که طبق آن در کلاس عمل می‌کنم. این طرح درس را به دانشجویان هم می‌دهم. طرحی است که در آن امهات و رئوس مطالبی را که در کلاس می‌گویم در آن آمده است.

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در مورد احساس خود نسبت به پرسش دانشجویان و مشارکت آنها در مباحث درسی گفت: همیشه کلاسهای من درباره یک متن فلسفی است و تمام تلاش من این است که دانشجویان متن فلسفی مورد نظر را خوب بفهمند.



وی افزود: انتظارم از دانشجویان این است که قبل از شروع درس متن را بخوانند و در مورد آن سؤال کنند. به نظرم پرسیدن سؤالاتی که ناظر به معنای متن باشد ذهن دانشجویان را عادت می‌دهد تا پرسشهای دقیق‌تری بپرسند. این اولین مرحله آموزش فلسفی است. پرسشها باید دقیق و مشخص و بدون ابهام باشند و من همواره از پاسخ دادن به پرسشهای دقیق و روشن به وجد می‌آیم.