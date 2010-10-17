همایش فلسفه فرصتی برای گفتگوهای علمی با اندیشمندان مختلف است

دکتر سروش دباغ در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تجربه شخصی خود از شرکت در همایشهای داخلی و خارجی گفت: شرکت در همایشها به خصوص همایشهای بینالمللی برای من خیلی معرفتبخش بودهاند. من تا به حال در ده همایش بینالمللی شرکت کردهام، از جمله سه بار در همایش ارسطوشناسی در انگلستان، سه بار در همایش بینالمللی ویتگنشتاین در اطریش و نیز همایشهایی در مالزی، هنگکنک و کانادا.
وی افزود: شرکت در این همایشها برایم بسیار آموزنده بودند، در این همایشها مقالات از قبل آماده و چاپ شده بودند و در نتیجه شخص میتوانست با توجه به حوزه کاری، علاقه و تخصص خود تصمیم بگیرد که در کدام سخنرانی شرکت کند. علاوه بر این وقتی اساتید در این همایشها شرکت میکنند میتوان با آنها به گفتگو پرداخت و این مسئله بسیار مفید و ثمربخش است.
عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در ادامه تصریح کرد: در واقع شرکت در این همایشها چندین مزیت دارد، هم موجب افزایش اطلاعات و آگاهی مستمعین میشود و هم فرد میتواند در جریان تحقیقات و پژوهشهایی قرار گیرد که در حوزه کاری او در جریان است.
این محقق و پژوهشگر یادآور شد: نکته مهم دیگر درباره شرکت در همایشها این است که میتوان در حاشیه آنها با همکاران و سایر شرکت کنندگان به گفتگوی علمی پرداخت و بهرههای بسیار برد .
دباغ در پاسخ به این پرسش که آیا همایش روز جهانی فلسفه میتواند در جهت افزایش ارتباطات علمی شما با پژوهشگران فلسفی خارجی مؤثر باشد اظهار داشت: امیدوارم این چنین باشد. در حال حاضر بطور دقیق نمیدانم که چه کسانی به این همایش خواهند آمد اما امیدوارم در حوزه کاری من که فلسفه اخلاق، فلسفه زبان و فلسفه دین است متخصصانی بیایند که بتوان از دانش آنها استفاده کرد. حضور متخصصان بینالمللی و گفتگو با آنها بسیار مفید است و چه بسا بتوان از سخنرانیهایی که انجام میشود بهره علمی وافی را برد.
نظر شما