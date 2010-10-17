همایش فلسفه فرصتی برای گفتگوهای علمی با اندیشمندان مختلف است

دکتر سروش دباغ در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تجربه شخصی خود از شرکت در همایشهای داخلی و خارجی گفت: شرکت در همایشها به خصوص همایشهای بین‏المللی برای من خیلی معرفت‏بخش بوده‏اند. من تا به حال در ده همایش بین‏المللی شرکت کرده‏ام، از جمله سه بار در همایش ارسطوشناسی در انگلستان، سه بار در همایش بین‏المللی ویتگنشتاین در اطریش و نیز همایشهایی در مالزی، هنگ‏کنک و کانادا.

وی افزود: شرکت در این همایشها برایم بسیار آموزنده بودند، در این همایشها مقالات از قبل آماده و چاپ شده بودند و در نتیجه شخص می‏توانست با توجه به حوزه کاری‏، علاقه و تخصص خود تصمیم بگیرد که در کدام سخنرانی شرکت کند. علاوه بر این وقتی اساتید در این همایشها شرکت می‏کنند می‏توان با آنها به گفتگو پرداخت و این مسئله بسیار مفید و ثمربخش است.

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در ادامه تصریح کرد: در واقع شرکت در این همایشها چندین مزیت دارد، هم موجب افزایش اطلاعات و آگاهی مستمعین می‏شود و هم فرد می‏تواند در جریان تحقیقات و پژوهشهایی قرار گیرد که در حوزه کاری او در جریان است.

این محقق و پژوهشگر یادآور شد: نکته مهم دیگر درباره شرکت در همایشها این است که می‏توان در حاشیه آنها با همکاران و سایر شرکت کنندگان به گفتگوی علمی پرداخت و بهره‏های بسیار برد .

دباغ در پاسخ به این پرسش که آیا همایش روز جهانی فلسفه می‏تواند در جهت افزایش ارتباطات علمی شما با پژوهشگران فلسفی خارجی مؤثر باشد اظهار داشت: امیدوارم این چنین باشد. در حال حاضر بطور دقیق نمی‏دانم که چه کسانی به این همایش خواهند آمد اما امیدوارم در حوزه کاری من که فلسفه اخلاق، فلسفه زبان و فلسفه دین است متخصصانی بیایند که بتوان از دانش آنها استفاده کرد. حضور متخصصان بین‏المللی و گفتگو با آنها بسیار مفید است و چه بسا بتوان از سخنرانیهایی که انجام می‏شود بهره علمی وافی را برد.



