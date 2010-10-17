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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۸:۲۷

همایش فلسفه فرصتی برای گفتگوهای علمی با اندیشمندان مختلف است

همایش فلسفه فرصتی برای گفتگوهای علمی با اندیشمندان مختلف است

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با اشاره به اینکه همایش فلسفه بستری برای استفاده از تجربه دیگران در زمینه‌ حوزه‌های تخصصی کاری و تحقیقاتی است، افزود: گفتگوی علمی با اندیشمندان و متفکران متعددی که از نقاط مختلف در این همایش شرکت می‌کنند از دیگر دستاوردهای این همایش است.

دکتر سروش دباغ در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تجربه شخصی خود از شرکت در همایشهای داخلی و خارجی گفت: شرکت در همایشها به خصوص همایشهای بین‏المللی برای من خیلی معرفت‏بخش بوده‏اند. من تا به حال در ده همایش بین‏المللی شرکت کرده‏ام، از جمله سه بار در همایش ارسطوشناسی در انگلستان، سه بار در همایش بین‏المللی ویتگنشتاین در اطریش و نیز همایشهایی در مالزی، هنگ‏کنک و کانادا.
 
وی افزود: شرکت در این همایشها برایم بسیار آموزنده بودند، در این همایشها مقالات از قبل آماده و چاپ شده بودند و در نتیجه شخص می‏توانست با توجه به حوزه کاری‏، علاقه و تخصص خود تصمیم بگیرد که در کدام سخنرانی شرکت کند. علاوه بر این وقتی اساتید در این همایشها شرکت می‏کنند می‏توان با آنها به گفتگو پرداخت و این مسئله بسیار مفید و ثمربخش است.
 
عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در ادامه تصریح کرد: در واقع شرکت در این همایشها چندین مزیت دارد، هم موجب افزایش اطلاعات و آگاهی مستمعین می‏شود و هم فرد می‏تواند در جریان تحقیقات و پژوهشهایی قرار گیرد که در حوزه کاری او در جریان است.
 
این محقق و پژوهشگر یادآور شد: نکته مهم دیگر درباره شرکت در همایشها این است که می‏توان در حاشیه آنها با همکاران و سایر شرکت کنندگان به گفتگوی علمی پرداخت و بهره‏های بسیار برد .
 
دباغ در پاسخ به این پرسش که آیا همایش روز جهانی فلسفه می‏تواند در جهت افزایش ارتباطات علمی شما با پژوهشگران فلسفی خارجی مؤثر باشد اظهار داشت: امیدوارم این چنین باشد. در حال حاضر بطور دقیق نمی‏دانم که چه کسانی به این همایش خواهند آمد اما امیدوارم در حوزه کاری من که فلسفه اخلاق، فلسفه زبان و فلسفه دین است متخصصانی بیایند که بتوان از دانش آنها استفاده کرد. حضور متخصصان بین‏المللی و گفتگو با آنها بسیار مفید است و چه بسا بتوان از سخنرانیهایی که انجام می‏شود بهره علمی وافی را برد.
 
 
کد مطلب 1171895

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