پلمپ 6 مغازه فروشنده صنایع دستی خارجی در اصفهان

غلامعلی فیض اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه آذرماه سال گذشته در سفر هیئت دولت به استان اصفهان طرح ممنوعیت فروش آثار خارجی در اماکن تاریخی، تصویب شد به خبرنگار مهر گفت: اکنون این مصوبه در بسیاری از اماکن تاریخی اجرا می‌شود و در صورت مشاهده تخلف فروشندگان در این اماکن با آنها برخورد خواهد شد.

فیض اللهی گفت: امسال از ادامه فروش صنایع دستی خارجی در اصفهان به خصوص میدان نقش جهان جلوگیری و با مغازه دارانی که بر این کار اصرار داشتند برخورد قانونی شد.

رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان ادامه داد: از اردیبهشت ماه ابلاغیه برخورد با فروشندگان صنایع خارجی صادر شد و طبق ماده 27 امور صنفی بعد از ارسال چند اخطاریه درباره عدم فروش صنایع خارجی، تعداد پنج مغازه پلمپ شد. همچنین هفته گذشته نیز مغازه یکی از فروشندگانی که به اخطاریه ها توجهی نداشت تعطیل شد.

فیض اللهی با اعلام اینکه اکنون از فعالیت 80 درصد مغازه دارانی که در میدان نقش جهان صنایع دستی خارجی می فروختند جلوگیری شده گفت: ممنوعیت فروش صنایع دستی خارجی تنها محدود به میدان نقش جهان نیست بلکه شامل حال همه مراکز گردشگری و تاریخی می شود.

وی افزود: پیش از این صنایع دستی خارجی موجود در مغازه ها بعد از مدتی به فروشنده برگشت داده می شد اما از این به بعد اقلام خارجی برگشت داده نمی شود.