روباتها؛ سارقان مشاغل آمریکاییها/ تنها سازندگان روبات امنیت شغلی دارند!

به گزارش خبرگزاری مهر، این نتیجه ای است که اقتصاد دانان بر اساس آمار کارگری و افزایش قطبی شدگی مشاغل و عدم تعادل میان پرداخت حقوقهای کارگران ماهر و ساده به آن رسیده اند.

روند تولید در آمریکا هنوز بسیار قدرتمند است و این به آن دلیل است که روباتها به جای انسانها چرخانندگان اصلی چرخهای کارخانه های تولیدی هستند. در صورتی که اتوماتیک سازی، آینده بخش تولید، یا پزشکی و دیگر زمینه های علمی یا تولیدی باشد، آمریکایی هایی که از میزان تحصیلات پایینتری برخوردارند به دست فراموشی سپرده خواهند شد.

"دیوید آتور" اقتصاد دان MIT طی مطالعه ای دریافت مشاغل معینی که شامل وظایف مکرر و روزانه هستند، بیشتر در خطر اتوماتیک سازی قرار دارند. فرضیه وی در شماره جدید نشریه Good به این شکل تشریح شده است: طبقه متوسط در سطحی گسترده در حال نابودی است زیرا تکنولوژی و پیشرفتهای آن مهارتها و تخصصهای افراد این طبقه از اجتماع را بی مصرف کرده است.

آتور به همراه "دیوید دورن" از مرکز مطالعات اقتصادی مادرید مشاغل مختلف را در دسته های دائمی و روزمره و غیر دائمی دسته بندی کردند و دریافتند مشاغلی مانند منشی گری، متصدی بانک و دیگر مشاغل کارمندی مشابه که به شدت روزمره و دائمی هستند، در معرض تهدید جدی اتوماتیک شدن و حذف نیروهای کار انسانی قرار دارند. مشاغل در آمریکا به شدت در حال تبدیل شدن به دو قطب کاملا متخصص و پردرآمد و کم مهارت و کم درآمد است در حالی که اتوماتیک سازی عامل اصلی این دو قطبی شدن است.

افزایش سیستمهای فناوری اطلاعات نیز از دیگر عوامل این پدیده به شمار می رود. صنایعی که در مورد فناوری اطلاعات سرمایه گذاری می کنند به سرعت به نیروهای کار ماهر نیاز پیدا کرده و به این شکل تقاضا برای استخدام کارگران با مهارتهای پایین تر از بین خواهد رفت.

امروزه روباتهایی وجود دارند که با کمترین توانایی ها به راحتی می توانند جایگزین کارگران شوند و در چنین شرایطی عادلانه است که پرسیده شود زمانی که روباتها شستن ظرفها، یا شستشوی موهای سر انسان را آغاز کنند و کنترل سلامت افراد را به عهده داشته باشند چه بر سر کارگران خانگی و پرستاران بیمارستانها خواهد آمد؟

بر اساس گزارش پاپ ساینس، با این حال از آنجایی که روباتها قادر نیستند خود را بسازند، البته تا به امروز، هنوز برای تولید روباتهایی که قرار است جایگزین انسانها شوند به کارگرهای انسانی نیاز خواهد بود و از این رو کارگرانی که در زمینه صنعت روباتیک تخصص دارند تا چند سال نباید نگران از دست دادن مشاغل خود باشند.