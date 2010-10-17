آذربایجان شرقی بیست و هفتمین استان در شاخص های تربیت بدنی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سید محمدشروین اسبقیان صبح یکشنبنه در دیدار جامعه ورزش آذربایجان شرقی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز به مناسبت هفته تربیت بدنی گفت: متاسفانه آذربایجان شرقی در رتبه بیست و هفتم و یا بیست و هشتم تمامی شاخص های تربیت بدنی در کشور قرار دارد که با همت و تلاش کارکنان این رتبه را در پنج سال آینده به سوم کاهش خواهیم داد.

وی با بیان اینکه در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب، سال همت مضاعف و کار مضاعف نامیده شده برای بهبود وضعیت ورزش استان تلاش و همت خواهیم کرد، افزود: قرار گرفتن در بین سه استان برتر کشور هدف اصلی تربیت بدنی آذربایجان شرقی است.

اسبقیان اظهار داشت: در شش ماه نخست سال جاری برنامه های بلند، کوتاه و میان مدتی برای ورزش آذربایجان شرقی تهیه و تدوین شد که با اجرای این برنامه ها، ورزش استان در برنامه توسعه پنج ساله متحول خواهد شد.