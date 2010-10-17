  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۲

اسبقیان:

آذربایجان شرقی بیست و هفتمین استان در شاخص های تربیت بدنی است

آذربایجان شرقی بیست و هفتمین استان در شاخص های تربیت بدنی است

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی اعلام کرد: این استان از نظر شاخص های تربیت بدنی در حال حاضر جایگاه 27 یا 28 کشوری را در اختیار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سید محمدشروین اسبقیان صبح یکشنبنه در دیدار جامعه ورزش آذربایجان شرقی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز به مناسبت هفته تربیت بدنی گفت: متاسفانه آذربایجان شرقی در رتبه بیست و هفتم و یا بیست و هشتم تمامی شاخص های تربیت بدنی در کشور قرار دارد که با همت و تلاش کارکنان این رتبه را در پنج سال آینده به سوم کاهش خواهیم داد.

وی با بیان اینکه در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب، سال همت مضاعف و کار مضاعف نامیده شده برای بهبود وضعیت ورزش استان تلاش و همت خواهیم کرد، افزود: قرار گرفتن در بین سه استان برتر کشور هدف اصلی تربیت بدنی آذربایجان شرقی است.

اسبقیان اظهار داشت: در شش ماه نخست سال جاری برنامه های بلند، کوتاه و میان مدتی برای ورزش آذربایجان شرقی تهیه و تدوین شد که با اجرای این برنامه ها، ورزش استان در برنامه توسعه پنج ساله متحول خواهد شد.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی توسعه ورزش همگانی و قهرمانی با رویکرد علمی، فرهنگی و مذهبی و همچنین توسعه زیرساخت های ورزشی استان را از برنامه های تربیت بدنی در پنج سال آینده عنوان کرد و افزود: توسعه منابع انسانی و بهبود ساختار تشکیلاتی اداره کل تربیت بدنی خیزی در جهت تحقق اهداف برنامه توسعه پنج ساله خواهد بود.

کد مطلب 1171920

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها