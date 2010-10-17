بهروز غریب‌پور درباره حضور اپرای عروسکی "عاشورا" در جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی "شارل‌ویل‌مزیه" فرانسه به خبرنگار مهر گفت: مذاکرات اولیه برای حضور اپرای عروسکی "عاشورا" در این جشنواره صورت گرفته است منتهی با وجود تمایل بنده و همچنین جشنواره در صورت نبودن سالن مناسب برای اجرای این اپرای عروسکی نمی‌توانیم در جشنواره "شارل‌ویل‌مزیه" شرکت کنیم.



وی تأکید کرد: اپراهای عروسکی گروه تئاتر "آران" را نمی‌توان در هر شهر یا سالنی به صحنه برد. از برگزار کنندگان جشنواره درخواست کردم تا سالنی متناسب برای اجرای اپرای عروسکی "عاشورا" را پیشنهاد کنند. مکاتباتی با رییس جشنواره و معاون اجرایی آن داشتم ولی هنوز پیشنهادی ارائه نشده است. برای اجرای اپرای عروسکی "عاشورا" در جشنواره "شارل‌ویل‌مزیه" نیازمند سالنی هستیم که دهانه صحنه آن 12 متر ارتفاع و عمق صحنه آن هم 7 متر باشد.



سرپرست گروه تئاتر "آران" درباره دلایل انتخاب اپرای عروسکی "عاشورا" برای اجرا در جشنواره تئاتر عروسکی "شارل‌ویل‌مزیه" گفت: دلیل اینکه از بین اپراهای عروسکی اپرای "عاشورا" انتخاب شده است، شناخت تعزیه و نمایش‌های سنتی ایرانی از سوی برگزار کنندگان جشنواره مذکور در کشور فرانسه است.



غریب‌پور همچنین از احتمال اجرای اپرای عروسکی "عاشورا" در شهر شیراز خبر داد و گفت: امیدوارم بعد از اجرای اپرای "عاشورا" در آذر و دی‌ماه سال جاری در تهران، این اپرای عروسکی را در تالار حافظیه شهر شیراز به صحنه ببریم. پس از اجرای اپرای عروسکی "مولوی" در تالار حافظیه شیراز این تالار قابلیت‌های اجرای چنین آثاری را پیدا کرده است.



کارگردان اپراهای عروسکی "رستم و سهراب"، "مکبث"، "عاشورا" و "مولوی" اظهار امیدواری کرد سفر اپرای عروسکی "عاشورا" به شهر شیراز میسر شود زیرا هدف گروه تئاتر "آران" گسترش کمی و کیفی این هنر است. وی افزود: اگر اپرای عروسکی "عاشورا" برای نخستین بار خارج از تهران اجرا شود می‌توان بازخورد مخاطبان مختلف را در این خصوص بررسی کرد.