جشنواره مطبوعات بايد ارزيابي مناسبي از فعاليت نشريات داشته باشد

به گزارش خبرگزاري مهر ، محمد آفريده ، رييس مركز گسترش سينماي مستند و تجربي با حضور در جشنواره مطبوعات ، ضمن اعلام اين مطلب ، گفت :اگر جشنواره مطبوعات بتواند ارزيابي دفيفي از قعاليت مطبوعات در طول سال داشته باشد و نسبت به آثار ارايه شده در نشريات كشور اهتمام ويژه اي بورزد ، جشنواره و نمايشگاه به خوبي راه خود را ياقته است .

وي تاكيد كرد : البته اين نگاه بايد در طول سال عموميت يابد و به صورت كلان تمامي فعاليت هاي اين عرصه را در بر گيرد .

محمد آفريده خاطر نشان كرد : زماني كه نويسندگان و دست اندركاران مطبوعات شاهد ارزيابي ، ارزش گذاري ، ارايه تعريف و تبيين دقيق آثار و توليدات نشريات باشند ، سطح فعاليت هاي روزنامه نگاران ارتقا خواهد يافت ، ولي بايد توجه داشت كه اين نوع طرز تلقي در چارچوب زمان برگزاري جشنواره و نمايشگاه محدود نشود و بررسي افكار و روشهاي جديد مطبوعاتي و نيز بحث در خصوص مسايل و مشكلات پس از طرح در جشنواره ، در طي سال پيگيري و محقق شود .





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