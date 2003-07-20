طرح ضربتي اشتغال در ايجاد كار مولد ناموفق بود

نماينده مردم فومن و شفت در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با انتقاد از طرح ضربتي اشتغال گفت: طرح ضربتي اشتغال سال گذشته در ايجاد كار مولد در كشور ناموفق بود و تسهيلات پرداختي اغلب در بخش خدمات به كار گرفته شد.

رسول جماعتي افزود: با وجود هدف دولت از اجراي اين طرح براي ايجاد 300 هزار فرصت شغلي در كشور تنها 120 هزار فرصت شغلي ايجاد شد.

جماعتي با اشاره به انتقادهاي وارده به عملكرد وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه طرح ضربتي اشتغال، اضافه كرد: اين طرح سال گذشته 48ميليارد ريال هزينه در بر داشت و امسال نيز قرار است بطور متوسط 150ميليون ريال براي ايجاد هر شغل توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تخصيص داده شود.

به گفته وي ، با توجه به امكانات و منابع موجود در كشور، هنوز از ظرفيت هاي بالقوه براي ايجاد فرصت هاي شغلي جديد اقدام موثري صورت نگرفته است.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور و تدوين آيين نامه هاي اجرايي دقيق و سياستگذاري هاي صحيح را از مهمترين راههاي تحقق اشتغالزايي عنوان كرد .