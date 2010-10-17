موسوی هوایی در گفتگو با مهر: حرکت تلویزیون جهت آرمانهای دینی مثبت است/ ضرورت توجه به امنیت جامعه

حجت الاسلام سیدجواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نگاه ما به عنوان عناصر و مدیران فرهنگی کشور به ویژه در بحث فرهنگ دینی اینگونه است که صدا و سیما باید دانشگاه و حوزه دینی برای سطوح مختلف مخاطبان خود بوده و با ابزارهای مختلفی که در اختیار دارد در این رابطه ایفای نقش کند.

وی افزود: تلویزیون دارای مخاطب نخبه است که باید با گرایشهای ویژه به نیازهای این مخاطبان پاسخ دهد و در حال حاضر نیز شبکه چهار سیما برنامه هایی با گرایشهای سیاسی – اجتماعی، فنی و علمی پخش می شود اما برنامه های چندانی در زمینه های اخلاقی و دینی وجود ندارد.

حجت الاسلام موسوی هوایی گفت: صدا و سیما باید علاوه بر اینکه جنبه سرگرمی و پرکردن اوقاع فراغت را به عنوان یک مرکز آموزشی خوب و مرکزی که پیامها و اثرگذاری آن به صورت تربیت در روح و جان افراد جامعه متجلی شود مورد توجه داشته باشد. در دنیا رسانه ها نسبت به اعتقادات و ارزشهای خود در این راه مسیر قرار گرفته اند. مقام معظم رهبری هم در حکم خود به رئیس سازمان صدا و سیما مسئله دین و اخلاق را مورد تأکید قرار داده اند.

وی تأکید کرد: باید نسبت به برنامه های شبکه های مختلف صدا و سیما نگاه و تحلیل علمی داشته باشیم و با گزارش های علمی رعایت مسائل مربوط به اخلاق، دین امید و آگاهی را ارزیابی کنیم. این مسائل قابل بررسی است و پژوهشکده صدا و سیما نیز در بخش افکارسنجی اقداماتی در این رابطه انجام داده و به نتایج خوبی رسیده اما هنوز با آرمانها فاصله داریم و باید تلاش بیشتری در این رابطه صورت گیرد.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به برنامه های تلویزیونی در شش ماه دوم سال 88 و شش ماه اول سال 89 گفت: حرکت در جهت امید بخشی در دو بخش سلبی و ایجابی مثبت بوده است. اما هنوز هم می توانند بهتر و قوی تر از اینها وارد این مسائل شوند.

وی اضافه کرد: در برخی سریالهای شبکه های مختلف سیما مشاهده می شود تمام افراد به نوعی تبهکاربه تصویر کشیده می شوند که نه واقعیت جامعه ما و نه هیچ جامعه دیگری است. این نگرش در تولید برنامه اخلاقی جامعه را به هم ریخته و در صورت استمرار حس امنیت را از مردم سلب کرده و اخلاق را از بین می برد. در فیلمنامه این سریالها باید تمام دیالوگها را به دقت مورد بررسی قرار داد چرا که ممکن است تأثیرگذار باشد. به طور کلی حرکت صدا و سیما حرکت خوب و مثبتی بوده است، اما هنوز هم پتانسیلهای بسیاری برای ساخت برنامه در راستای امیدبخشی به جامعه وجود دارد.