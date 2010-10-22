تحولات حوزه های علمیه خواهران/ ایجاد مرکز مدیریت؛ تحولی مهم در نظام اداری

حجت الاسلام سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در سال 1376 در زمینه تحصیل خواهران در حوزه های علمیه با ارائه یک وضعیت آموزشی مطلوب از نظر کیفی و کمی از طرف شورای عالی حوزه ضرورتی احساس شد مبنی بر تشکیل مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران که با ایجاد این مرکز امکان تحصیل بانوان در مدارس و مراکز حوزوی به شکل گسترده و با سیستم مدیریتی متفاوت به وجود آمد.

حسینی با اشاره به این که اصل پذیرش این ضرورت، یک تحول در سیستم مدیریتی حوزه است افزود: از دیگر مصادیق تغییر و تحول حوزه ایجاد نظام آموزشی متفاوت برای خواهران حوزوی بود. در گذشته برنامه های آموزشی حوزه های علمیه در سطح برادران و خواهران به شکل مشترک ارائه می شد. در سال 1376 با ایجاد مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران بر اساس نظرات مقام معظم رهبری و برخی از علما مقرر شد نظام آموزشی خواهران یک نظام آموزشی متفاوت از نظام آموزشی برادران باشد.

وی گفت: در تحصیلات حوزوی خواهران، اهدافی کاملا متفاوت از اهداف نظام آموزشی برادران دنبال می شود. نظام آموزشی در حوزه های علمیه برادران یک نظام دیر بازده با مقدمات طولانی در مباحث فقهی، کلامی، منطق و ادبیات عرب است که برای رسیدن به اجتهاد در این مسیر حرکت می کند اما خواهران با توجه به موقعیت زن در خانواده مشکلاتی در این زمینه دارند و امکان استمرار و ادامه تحصیل به مدت زمان طولانی برای آنها وجود ندارد به همین دلیل تعداد زیادی از خواهران در بین راه باز می مانند. برهمین اساس نظام آموزشی در حوزه ها علمیه خواهران به شکل مقطعی برنامه ریزی شده است.

حسینی افزود: مقاطع تحصیلی در حوزه های علمیه خواهران شامل مقاطع سطح یک (فوق دیپلم) سطح 2 (کارشناسی) سطح 3 رشته های تخصصی (کارشناسی ارشد) و سطح 4 (دکتری) است و هر مقطع هم فارغ التحصیلان خود را دارد که پس از پایان آن مقطع تحصیلی می توانند در صورت تمایل در مقاطع بالاتر ادامه تحصیل بدهند و در غیر این صورت مدرک همان مقطع تحصیلی را دریافت کنند.

وی درباره دروس و متون آموزشی حوزه علمیه خواهران نیز به مهر گفت: درسها و متون آموزشی باید متناسب با این نظام آموزشی تدوین می شد و این موضوع نیازمند برنامه ریزی جامع، ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز و تمهیدات جدی در این زمینه بود که با اجرای دقیق و کامل آن حوزه گامی دیگر در جهت ایجاد تغییر و تحول خود برداشت.

حجت الاسلام حسینی افزود: مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با اجرای این طرح و کشف نقاط ضعف و قوت طرح، روند رو به توسعه خود را با نگاهی متوازن در زمینه توسعه کمی و کیفی آغاز کرد. در مسائل کیفی حوزه علمیه خواهران با ارائه رشته های تخصصی و افزایش آن به 12 رشته در سطح 3 (کارشناسی ارشد) گام موثری برداشت. در مسائل کمی نیز حوزه های علمیه خواهران به لحاظ ساختاری شاهد تحولات بسیاری بوده است.

وی افزود: در ابتدا تنها مرکز مدیریت بود و تمام برنامه ها و فعالیتهای آموزشی اداری فرهنگی در مرکز انجام می شد و حجم زیادی از فعالیتها به عهده مرکز بود. به مرور با ایجاد مدیریتهای منطقه ای و واگذاری بخشی از فعالیتهای اجرایی به مناطق، حجم برنامه های مرکز کاهش پیدا کرد و در حال حاضر هم مدیریتهای استانی در حال تاسیس و راه اندازی هستند.

حسینی ادامه داد: بخش دیگر تحولات در عرصه اداری، استفاده از شبکه یکپارچه اتوماسیون در سطح حوزه های علمیه خواهران بوده است. در حال حاضر کلیه برنامه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و امور اداری - مالی مدارس علمیه خواهران از طریق این شبکه یکپارچه انجام می شود.

وی افزود: تحول دیگر در زمینه تاسیس، احداث و نوسازی فضای مدارس علمیه خواهران بود که به مرور زمان مدارس علمیه از خانه های استیجاری و شخصی تبدیل به مدارسی با فضای مناسب آموزشی شدند. در حال حاضر نیز 150 حوزه علمیه خواهران در حال ساخت و ساز است.