63 هزار مورد تماس غیرقابل رسیدگی با 110 لرستان

سرهنگ کاظم علیزاده در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با انتقاد از تماسهای بی مورد با پلیس 110، اظهار داشت: در شش ماه نخست سال جاری بیش از 350 هزار و 71 مورد تماس مردمی با پلیس 110 این استان صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: این در حالیست که میزان تماسهای صورت گرفته با پلیس 110 استان لرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل 80 درصد افزایش یافته است.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان از تعداد تماسهای حاصل شده با سامانه 110 پلیس استان 94 هزار و 256 مورد عملیاتی شد.

سرهنگ علیزاده با اشاره به رشد 54 درصدی تماسهای عملیاتی شده در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، خاطرنشان کرد: همچنین از تعداد تماسهای حاصل شده 92 هزار و 708 مورد در راستای دریافت راهنمایی بوده است.

وی تصریح کرد: میزان تماسهای گرفته شده برای دریافت راهنمایی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 32 درصد رشد داشته است.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان یادآور شد: با این اوصاف آنچه جای نگرانی و تامل دارد رشد 158 درصدی تماسهای بی مورد از سوی مردم به شمار می رود.

سرهنگ علیزاده افزود: در طول شش ماه نخست سال جاری 63 هزار و 655 مورد تماس غیرقابل رسیدگی با پلیس 110 استان گرفته شده که این روند موجب نگرانی ما شده است.

وی با بیان اینکه این تماسهای بی مورد موجب تلف شدن وقت پلیس شده، یادآور شد: مردم باید توجه بیشتری به این امر داشته باشند و بی جهت با پلیس تماس نگیرند.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان با تاکید بر اینکه پلیس سرمایه ملی است و متعلق به آحاد جامعه است، عنوان کرد: مردم نیز برای ارائه خدمات مطلوب نیروی انتظامی به آنها باید نهایت همکاری و تعامل را با پلیس داشته باشند.

سرهنگ علیزاده بیان داشت: کسانی که بدون اینکه اتفاق خاصی رخ داه باشد با پلیس 110 تماس می گیرند باید بدانند اگر در این محدوده زمانی که پلیس نسبت به درخواست کمک آنها در حال رسیدگی است اتفاق خاصی در جای دیگر رخ دهد حق شهروندی که نیاز به خدمات دهی سریع داشته ضایع شده و به طور قطع باید جوابگو باشد.