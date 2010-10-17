محصولات کشاورزی داخلی امنیت غذایی کشور را تامین می کند

سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: در حال حاضر تولیدات بخشهای مختلف کشاورزی داخلی توانایی تامین 94 درصدی امنیت غذایی ایران را دارد و به تعبیری دیگر این بخش پاسخگوی نیازهای داخلی کشور خواهد بود.

این مسئول از ارزآوری 31 درصدی محصولات کشاورزی خبر داد و افزود: کشاورزان کشور علاوه بر تامین نیاز داخلی بازار مصرف، میزان مازاد بر نیاز تولیدات خود را نیز به سایر کشورهای جهان صادر می کند و به جرات می توان گفت که 31 درصد از ارز تزریق شده در قالب صادرات غیرنفتی به شبکه مالی کشور مختص بخش کشاورزی است.

وی با اشاره به قانون نظام بهره وری کشاورزی عنوان کرد: تصویب قانون نظام بهره وری کشاورزی از سوی مجلس شورای اسلامی اختیار مدیریت ورود اقلام کشاورزی را در حیطه مسئولیتی جهاد کشاورزی قرار داد که بدین وسیله و با ممنوعیت ورود 45 قلم انواع میوه، حمایتی مناسب از بخش کشاورزی داخلی صورت گرفت.

موسوی از رشد 100 درصدی در زمینه بیمه کشاورزی خبر داد و گفت: دولت دهم با درک اهمیت بیمه به عنوان یکی از اصول اساسی در کشاورزی اعتباری بالغ بر 700 میلیارد تومان را به این بخش اختصاص داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: به رغم سالهای گذشته و توسعه 15 تا 25 درصدی بیمه کشاورزان این روند در سال جاری و با تعهد مسئولین جهاد در شهرستانهای مختلف، توسعه ای 100 درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.

وی توسعه بیمه در امر کشاورزی را موجب کاهش خطرپذیری این صنعت دانست و اظهار داشت: رشد و توسعه در زمینه های زراعی خطرپذیری کشاورزان را در این صنعت به حداقل رسانده و موجبات آسودگی خیال این قشر زحمتکش را فراهم خواهد کرد.