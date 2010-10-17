شناسایی 34 نقطه قوت برای مساجد/ سکولاریسم جایگاه مساجد را تضعیف کرد

حجت الاسلام حسین ابراهیمی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأکیدات مقام معظم رهبری درباره فضاسازی مساجد در پیام خود به اجلاس نماز گفت: مسجدی که مورد نظر مقام معظم رهبری بوده، مسجد صدر اسلام است. مساجد باید به شرایط دوران پیامبر بازگردند، زمانی که مسجد محور جامعه بود و همه امور در مسجد انجام می شد، اما ما تا رسیدن به چنین شرایطی باید فاصله زیادی را طی کنیم و علت آن حرکت مساجد به سمت سکولاریسم طی قرون گذشته است.

وی افزود: حرکت مساجد به سمت سکولاریسم به این معنا است که در فضای مسجد تنها نمازی برگزار شود و آنها هیچ نقشی درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم ایفا نکنند.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد یادآور شد: قبل از انقلاب امام مساجد را فعال کرده و پیامها، سخنرانی ها و رهنمودهای امام در مساجد مورد توجه قرار گرفت. به تعبیر امام مساجد این نهضت را به وجود آوردند، پس از انقلاب نیز نقش مساجد مشهود بود و در غیر این صورت امنیت مردم و اصل انقلاب به خطر می افتاد.

حجت اسلام ابراهیمی همچنین گفت: مساجد حتی در دوران دفاع مقدس نیز نقش مهمی برعهده داشتند به طوری که 97 درصد شهدای دفاع مقدس اعزامی از مساجد بودند. در جریان فتنه 88 نیز مساجد به درستی ایفای نقش کردند، در صحنه آمده، روشنگری و هم افزایی ایجاد کرده و در نهایت با وحدت و یکپارچگی فتنه را از بین بردند.

وی در رابطه با تأکید مقام معظم رهبری درباره مساجد در پیام خود به اجلاس نماز تأکید کرد: رهنمود اخیر مقام معظم رهبری درباره مساجد بی نظیر است. تا کنون پیامی با این استحکام، گستردگی، ظرافت و دقت تا به حال درباره مسجد مشاهده نکرده ایم. این پیام جرقه تازه ای و نقطه عطفی در رابطه با مساجد است. در این رابطه کسانی که در مساجد فعالیت می کنند باید درمقابل این فرمایش احساس مسئولیت کنند.

ابراهیمی گفت: درحال حاضر ما هم در سخت افزار و هم در نرم افزار مشکل داریم. اگر در چارچوب چشم انداز، راهبردها و کاربردهای مساجد اقداماتی انجام دهیم می توانیم پاسخگوی تأکیدات مقام معظم رهبری باشیم.

وی همچنین اضافه کرد: در مرکز رسیدگی به امور مساجد به آسیب شناسی پرداخته و نقاط و ضعف، تهدید و قوت را شناسایی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که 34 نقطه قوت در مساجد وجود دارد که می تواند همه تهدید ها و ضعفها را جبران کند. براساس این آسیب شناسی چشم انداز 20 ساله مساجد را نوشتیم. این چشم انداز با شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، سازمان تبلیغات اسلامی، نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران، نماینده مقام معظم رهبری در بسیج، چهار امام جمعه و آیت الله انواری به طور تقریبی حدود 2 سال این چشم انداز را تدوین کرده و پس از به تصویب رسیدن آن راهبردها نوشته شد و ذیل هر راهبرد کاربرد را هم مشخص کردیم. درحال حاضر نیازمند برنامه ریزی هستیم.