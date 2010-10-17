مزاحمتهای حاصل از انفجارات معادن دماوند باید برطرف شود

حجت الاسلام محمد علاءالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: همت و کار مضاعف شواری اسلامی شهرستان دماوند باید به مبحث تبدیل شمال شرق تهران به استانی مجزا معطوف شود.

امام جمعه دماوند با تاکید بر لزوم پیگیری حقوق مناطق مختلف شمال شرق استان تهران خاطرنشان کرد: شورای شهرستان دماوند به تنهایی قادر به رفع بسیاری از معضلات نیست و باید از ظرفیتهای استانی در این خصوص استفاده کرد.

وی ادامه داد: بسیاری از مشکلاتی که امروز دماوند با آن دست و پنجه نرم می کند به واسطه داشتن آب و هوای مطبوع و ناشی از هجرت پایتخت نشینان است اما کمکی در راستای رفع این معضلات صورت نمی گیرد.

علاءالدینی خواستار تشکیل شواری شمال شرق استان تهران شد و افزود: پیشنهاد من تشکیل شورای اسلامی شمال شرق استان تهران طی انتخابات آتی شورای اسلامی با مشارکت ائمه جمعه، فرمانداران و دیگر مسئولان نواحی مذکور است.

امام جمعه دماوند با اشاره به افزایش مدت خدمت اعضای شوراهای اسلامی عنوان کرد: باید تمهیداتی اندیشیده و اجرایی شود تا مردم نظرات خود را بیش از پیش در اجرای طرحهای شهری ملاحظه کنند تا این دو سال افزایش خدمت اعضای شورای اسلامی به منزله اقدامی تحمیلی تلقی نشود.

حجت الاسلام علاءالدینی با بیان اینکه باید رفع مزاحتها در اولویت امور قرار گیرد گفت: نمونه ای از مزاحمتهای عمومی که اعتراض مردم را در پی داشته آلودگیهای مختلف ناشی از انفجارات معادن حاشیه مناطق شهری و روستایی است که باید به سرعت مرتفع شود.