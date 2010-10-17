فرهاد توحیدی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون مشغول آماده سازی این فیلم هستیم و با برنامه ریزی‌های انجام شده نمایش آن به جشنواره فیلم فجر امسال موکول شد.

"مهرجویی کارنامه چهل ساله" مستند دو قسمتی و مجموع آن سه ساعت است. در بخش اول تعدادی از فیلم های مهرجویی و بخش‌هایی از زندگی این کارگردان برجسته مورد بررسی قرار می‌گیرد . در قسمت دوم کودکی، نوجوانی و جوانی داریوش مهرجویی و بخش دیگری از آثار این هنرمند به تصویر کشیده شده است.

از هنرمندان و صاحب‌نظران که در این مستند حضور دارند می‌توان از داریوش مهرجویی، عزت‌الله انتظامی، فخرالدین انوار، مجید اسلامی، گلی ترقی، خسرو شکیبایی، محمدرضا شریفی‌نیا، داریوش شایگان، فریار جواهریان، لیلا حاتمی، امین حیایی، امید روحانی، بهرام رادان، بیتا فرهی، هوشنگ گلمکانی، محمود کلاری، نیکی کریمی، علی مصفا، ژیلا مهرجویی، تورج منصوری، وحیده محمدی‌فر، فرشید مثقالی و مسعود فراستی نام برد.

وی همچنین درباره مراحل فنی تله فیلم "چمدان" ساخته مانی حقیقی که قرار است به نسخه سینمایی تبدیل شود افزود: محسن روشن کارصداگذاری را انجام داده و میر مهدی نیز ساخت موسیقی این فیلم را به تازگی در آلمان به پایان رسانده است. "چمدان" در اولین فرصت میکس نهایی خواهد شد. با توجه به موضوع مهاجرت که محور اصلی این فیلم است، تهیه‌کننده قصد دارد برای اکران و پخش آن در خارج از کشور نیز اقدام کند.

تصویربرداری "چمدان" در آلمان انجام شود و مسعود رایگان نقش اول فیلم را بازی می‌کند ، تانیا فورنارو، نوید اخوان و مهدی معین‌زاده از دیگر بازیگران اصلی این فیلم به شمار می‌آیند و بقیه بازیگران فیلم آلمانی هستند.

"چمدان" داستان پدر و پسری است که سال‌ها یکدیگر را ندیده‌اند. پسر در نوجوانی به اصرار پدر عازم آلمان شده و هم‌اکنون آنجا صاحب خانواده است. طی سفر پدر به آلمان، سوءتفاهماتی به وجود می‌آید و حضور او باعث ایجاد تغییر و تحولاتی در زندگی پسر می‌شود.