"خاک بکر" در کتابفروشیها توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که از مجموعه "خلاصه‌ رمانهای برجسته" از سوی این ناشر چاپ شده است به رمان "خاک بکر" اثر نویسنده مشهور روسیه اختصاص دارد.

تورگنیف که خالق آثار شکوهمندی در ادبیات جهان است در "خاک بکر" تصویر شخصیتی مثلاً انقلابی ولی در باطن سست عنصر را به تصویر می‌کشد؛ کسی که نمی‌تواند آیینه تمام عیاری از یک انقلابی باشد.

نویسنده در این اثر، نزدیک به یک قرن پیش از وقوع، انقلاب روسیه را پیش‌بینی کرده است و به همین علت منتقدان "خاک بکر" را اثری گران‌سنگ در زمینه رمان شخصیت و تاریخ نگاری هنرمندانه به‌شمار آورده‌اند.

در این کتاب می‌خوانیم: نژادنف مشتاقانه از میان انبوه درختها از ته باغ به جاده نگاه می‌کرد، هنوز شب خاکستری رنگ اطراف را فرا گرفته بود. ناگهان نژادنف لرزید و گوش تیز کرد. در آن نزدیکی چیزی ناله کرد، صدای باز شدن دروازه شنیده شد. هیکل زنانه کوچکی که خود را در شالی پیچیده بود و بسته‌ای به بازوی‌اش آویزان بود از سایه سنگین درختها بیرون آمد و وارد جاده خاک آلود شد.

کتاب "خاک بکر" با شمارگان 3000 نسخه در 146 صفحه منتشر شده است.



