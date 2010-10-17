به گزارش خبرنگار مهر، شروع فیلمبرداری این فیلم که پیش از این قرار بود 21 مهرماه باشد به اواخر این هفته موکول شده است. در خلاصه داستان "آن شب بارانی" آمده است: زن جوانی (غزاله) پس از سالها در یک شب بارانی با معلم خود (بوستان) مواجه می‌شود و این حادثه نقطه آغازی است برای درگیر شدن او با زندگی پر رمز و راز خانم معلم....

بیتا فرهی، آناهیتا افشار، سیامک صفری، رویا جاویدنیا، حمیدرضا محمدی، سروناز مستوفی، آزاده جعفری، علی صادقی و نیما راد از بازیگران "خاطره آن شب بارانی" هستند.

فیلمنامه این فیلم که از محصولات سیمافیلم است، توسط اصغر عبداللهی و سهیل امیرشریفی نوشته شده است.عوامل تولید "خاطره آن شب بارانی" عبارتند از سهیل نوروزی: مدیر فیلمبرداری، منصور شهبازی: صدابردار، فاطمه زیوری: دستیار اول و برنامه‌ریز، غزاله معتمد: طراح صحنه، مریم دوستی: طراح گریم و مجید کریمی: مدیر تولید.

این فیلم به شیوه دیجیتال فیلمبرداری می‌شود و بعد از تولید به نسخه 35 میلیمتری تبدیل می‌شود. شایقی فیلم‌های سینمایی "جهیزیه برای رباب"، "خواب زمستانی"، "باغ فردوس، پنج بعد از ظهر"، "شراره"، "مادرم گیسو"، "در کمال خونسردی" و... را کارگردانی کرده است.