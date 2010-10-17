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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۹:۰۳

"یکی از این روزها به بلوغ رسیدم" منتشر شد

"یکی از این روزها به بلوغ رسیدم" منتشر شد

کتاب "یکی از این روزها به بلوغ رسیدم" خاطرات محمود نجیمی با تدوین و ویرایش مهدی عقابی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب علاوه بر بخشهای عکسها و اسناد شامل هفت فصل است که عناوین آنها عبارتند از جبهه شوش دانیال، عملیات فتح‌المبین، عملیات بیت‌المقدس، عملیات رمضان، عملیات محّرم،‌ عملیات بدر و عملیات والفجر هشت.

این کتاب در واقع یادداشتهای روزانه نجیمی است در طول 2350 روز در جبهه که بخشی از آنها در این کتاب گردآمده است.

در بخش "عملیات رمضان" می‌خوانیم: دشمن پیشروی خود را از سمت راست ما شروع کرده بود و بیشترین آتش را در همان محل می‌ریخت. از خط ما هم آر‌پی‌جی و تیر به طرف عراقیها شلیک می‌شد. ما و تیربار کناری هم با هم تیراندازی کردیم. با شکیلک دوشکاها و تیربارهای ما نیروهای پیاده دشمن ترسیدند و پشت ادوات زرهی سنگر گرفتند.

نجیمی سال 1360 و در سن 13 سالگی وارد جبهه شوش دانیال شد و در هر فرصت، تمام اتفاقات دفاع مقدس را با جزییات یادداشت می‌کرد که حاصل آن این کتاب است. وی هم‌اکنون مشغول نوشتن خاطرات خود از دیگر عملیاتهایی است که شاهد آنها بوده است.

کتاب "یکی از این روزها به بلوغ رسیدم" با شمارگان 2500 نسخه در 300 صفحه منتشر شده است.
 

کد مطلب 1172093

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