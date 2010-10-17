درس صبوری ؛ مشق معلم شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ یکی از معلمان مقطع ابتدایی که به دلیل مشکلات عدیده مالی از پس پرداخت کرایه منزل خود بر نیامده بود هفته گذشته را در یکی از پارکهای کرج سر کرد.

بنا بر این گزارش وی که قریب یکسال است با مشکلات مالی شدیدی مواجه است به دلیل ناتوانی در عدم پرداخت کرایه و با صدور حکم تخلیه از سوی دادگاه از خانه استیجاری خود مجبور به نقل مکان شده و به دلیل عدم تمکن مالی برای تهیه مسکن مناسب مدت نزدیک به یک هفته را در یکی از پارکهای مرکز کرج به سر رسانده است.

بر این اساس اداره آموزش و پرورش که مشکلات این معلم مدرسه برایش مسجل شد، خانواده وی را به صورت موقت در خانه معلم کرج اسکان داد که البته این محل به صورت موقت و به مدت یک هفته تا 10 روز در اختیار وی قرار گرفت.

زندگی چهار نفره با درآمد ماهیانه 200 هزار تومان

این معلم 35 ساله که مدت یکسال است به بیماری نارسایی کبدی مبتلا شده است استخدام رسمی سازمان آموزش و پرورش است و با 14 سال سابقه کار و کسر بدهی هایی چون ودیعه مسکن و اقساط وام ماهانه نزدیک به 200 هزار تومان حقوق دریافت می کند.

این در حالیست که مبلغ کرایه وی به تنهایی 250 هزار تومان بوده است و هزینه درمان این معلم و کودک 7 ساله اش که به بیش فعالی دچار است هر ماه نزدیک به 80 تا 100 هزار تومان است.

قرار است مسئولان بابت مدت حضور این معلم دانشجو که هم اکنون در مقطع کارشناسی رشته زبان انگلیسی تحصیل می کند در خانه معلم مبلغ قابل توجهی تخفیف در نظر بگیرند.

با این همه آنچه در این مورد به شدت قابل توجه است مشکلات خاص و عدیده قشر معلمانی است که به دلیل درآمدهای محدود با دغدغه هایی از این دست مواجه بوده و ارگان های ذیربط نیز قادر به ارائه خدمات قابل توجهی به این گونه معلمان نیستند.

آرامش معلم از ضروریات امر آموزش

درحالیکه آموزش دانش آموزان یکی از مهمترین بخش های یک جامعه محسوب می شود و آرامش معلم در کلاس درس بخصوص در مقاطعی چون دوران ابتدایی جهت تفهیم هرچه بهتر اهداف آموزشی بسیار با اهمیت است بخش عمده ای از مدرسان و معلمان مدارس از این امکان بی بهره اند.

بر این اساس لازم است تا هرچه زودتر برای این معضل و مشکلات معلمانی از این دست چاره ای اندیشیده شود تا این گروه که در عرصه آموزش بسیار حائز اهمیت هستند بتوانند با آرامش خاطر اقدام به تدریس نمایند.

این معلم با آبروداری کامل به سختی حاضر شد از مشکلش سخن بگوید،‌ او صبوری را پای تخته سیاه برای دانش آموزان مشق کرده بود و این بار به گفته خودش دارد، درس پس می دهد.

تلاش معلم آبرومند برای فاش نشدن نام شهر محل سکونتش

او برای حل مشکلش از هیچ کوششی دریغ نکرده بود و در تماس با رسانه ها حتی تاکید داشت: نام شهر محل سکونتش عنوان نشود تا موقعیت شغلی اش به عنوان تنها روزنه کسب درآمد و نان آوری برای خانواده اش دچار مشکل نشود.

اما با انعکاس تنها نام ناحیه محل خدمت وی در یکی از رسانه ها مسئولان آموزش و پرورش در پی یافتن وی برآمدند و در نهایت مشکل این معلم به صورت موقتی حل شد.

این معلم شاید تنها یکی از هزاران مستاجر آبرومند شهر باشد که به دلیل عدم توانایی پرداخت اجاره بها ناچار شد مدت زیادی را در وضعیتی نامطلوب به سر برد.

اما مطمئنا شمار افرادی مثل این معلم زحمت کش در سایر صنوف و اقشار جامعه نیز بسیار است و باید مسئولان مسکن کشور هرچه سریعتر برای این گروه آسیب پذیر جامعه چاره اندیشی کنند.

امید می رود انعکاس بخشی از رنج یکی از این زحمت کشان که این بار از جامعه معلمان بود تلنگری باشد برای آنها که نمی دانند و یا می بینند و خود را به ندیدن می زنند.