90 درصد مردم فارس باسوادند

یحیی گوهریان در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با اشاره به وضعیت سواد مردم فارس در قبل از انقلاب گفت: برابر سرشماری سال 55 تنها 49 درصد از مردم استان دارای سواد خواندن و نوشتن بودند که با توجه به سه ساله بودن سطح سواد، زنان استان 21 درصد کمتر از مردان باسواد بودند.

وی ادامه داد: برابر اعلام سرشماری در سال 88 سطح سواد استان فارس به هفت سال افزایش یافته و درگروه افراد کمتر از 50 سال میزان با سوادی مردم فارس به 98.5 رسیده که در این میان نیز لازم به ذکر است اختلاف آماری زنان و مردان فارس در حال حاضر به هفت درصد رسیده و همچنین در بحث نابرابری شهر و روستا از 21 درصد سالهای قبل از انقلاب امروز به 8.2 درصد کاهش پیدا کرده است.

سطح سواد تا سال 91 باید به 97 درصد برسد

معاون آموزش نهضت سواد آموزی فارس تاکید کرد: بنابر برنامه ریزی صورت گرفته با انجام کارهای راهبردی در سطح استان سطح با سوادی مردم فارس باید تا سال 91 به 97 درصد در کل برسد که در این خصوص با توجه به سرعت گرفتن کار در سال 88 و 89 این اتفاق در سال 90 روی می دهد.

گوهریان در پاسخ به این سئوال که به چه دلیل سطح سواد استان به 100 درصد نخواهد رسید، یادآور شد: میزان بین المللی سطح با سوادی در دنیا 97 درصد است چراکه حدود سه درصد را به افراد آموزش ناپذیر اختصاص می دهند که در این خصوص نیز استان فارس از سطح بین المللی نیز فراتر رفته ودر پایان سال 90 آمار با سوادی در فارس در گروه سنی هدف به بیش از 98.5 درصد خواهد رسید.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به ملاک با سوادی افراد از دید نهضت سواد آموزی گفت: طی کردن دوره تکمیلی نهضت ملاک سواد آموزی افراد است که در حالت عادی این دوره معادل سوم ابتدایی است و همچنین دوره پایانی نهضت نیز معادل پنجم دبستان است که تاکنون در 14 شهرستان استان سواد آموزان بعد از اتمام دوره تکمیلی دوره پایانی را نیز به اتمام رساندند.

معاون آموزش نهضت سواد آموزی فارس با بیان اینکه چهره های موفق در نوآموزان فارس وجود دارند، یادآور شد: بر اساس تحقیقات صورت گرفته تاکنون 200 نفر از نو آموزان نهضت به دانشگاه های سطح کشور راه یافتند که به طور یقین این چهره های موفق تنها گوشه ای از آمار چندین ساله استان است.

10 مینی بوس کتابخانه در فارس فعال است

گوهریان در ادامه به عمده فعالیت نهضت پس از طی کردن دوره تکمیلی توسط نوآموزان اشاره کرد و گفت: بخشی از فعالیت سازمان در زمان پس از باسوادی افراد است که در این خصوص تشکیل گروه های پیگیرسواد در دستور کار بوده است که با هدایت نهضت سواد آموزی استان کتاب و مجلاتی در گروه تحصیلی به آنها تحویل داده می شود که به طور کامل ویژه نوسوادان و کم سوادان استان است.

وی با بیان اینکه 10 مینی بوس تحت عنوان کتابخانه سیار در فارس فعالیت می کند، تصریح کرد: مینی بوسهایی تحت عنوان کتابخانه های سیار وظیفه تحویل دادن کتاب و مجله را به صورت هر دوهفته یک بار بر عهده دارند که به طور میانگین پنج هزار خانوار را تحت پوشش قرار می دهند و اینکه مجله و کتابهای ویژه نوآموزان و کم سوادان نیز برای پوشش 10 هزار خانوار چاپ شده که از این طریق توزیع می شود.

معاون آموزش نهضت سواد آموزی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت با سوادی عشایر استان نیز گفت: به رغم تمامی تلاشهای صورت گرفته نرم با سوادی عشایر استان نسبت به میانگین حدود 10 درصد تفاوت دارد که امیدواریم طی دو سال آینده این تفاوت جبران شود.