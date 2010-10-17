برزیل و آرژانتین بازار جدید پتروشیمی ایران/ روند صادرات به اروپا عادی است

رضا حمزه لو در گفتگو با مهر با اشاره به مذاکرات انجام شده برای متنوع سازی بازارهای هدف پتروشیمی ایران، گفت: بر این اساس هم اکنون مذاکرات و مطالعاتی برای صادرات مستقیم محصولات پتروشیمی به برخی از کشورهای منطقه آمریکای جنوبی انجام شده است.

مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با تاکید بر اینکه در حال حاضر رقابتی با برخی از رقبای منطقه ای همچون عربستان سعودی و قطر برای صادرات و فروش محصولات پتروشیمی ایجاد شده است، تصریح کرد: ایران برای متنوع سازی بازار پتروشیمی خود بازارهای جدیدی همچون کشورهای قاره آفریقا و آمریکای جنوبی را هدف گذاری کرده است.

وی با اشاره به اعلام آمادگی برزیل و آرژانتین برای واردات برخی از محصولات پتروشیمی از ایران، بیان کرد: به زودی با نهایی شدن مذاکرات اولین محموله کود شیمیایی و برخی از فرآورده های پلیمری به برزیل صادر می شود.

به گفته این مقام مسئول ، با توجه به توسعه صنایع کشاورزی در برزیل این کشور آمریکای جنوبی بازار با پتانسیلی برای صنایع پتروشیمی ایران در بلند مدت به شمار می رود و در کنار این بازار، بازارهای شمال قاره آفریقا همچون مصر هم از دیگر اهداف صادراتی پتروشیمی ایران هستند.

اخیرا اولین محموله پلیمرهای صنایع پتروشیمی ایران به وزن تقریبی 25 هزار تن به مصر صادر شده است.

روند صادرات پتروشیمی به اروپا عادی است

به گزارش مهر، حمزه لو در ادامه با اشاره به رشد صادرات محصولات پتروشیمیایی ایران به ترکیه، تبیین کرد: سال گذشته در مجموع حدود 170 هزار تن انواع فرآورده های پتروشیمی همچون پلیمرها به این همسایه شمال غربی کشور صادر شده است.

مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی از گازمایع و متانول به عنوان پر طرفدارترین محصولات پتروشیمی ایران در بازارهای بین المللی یاد کرد و افزود: فرآورده های پلیمری بیشترین تقاضا را در بازارهای خارجی دارند.

وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی سبد صادراتی محصولات پتروشیمی ایران در پنج گروه طبقه بندی شده اند، گفت: در مجموع آروماتیکها، پلیمرها، محصولات شیمیایی، کود شیمیایی و میعانات گازی مهمترین پنج گروه عمده محوله های صادراتی کشور را تشکیل می دهند.

این مقام مسئول از مرتفع شدن مشکلات صادرات متانول ایران به بازار اروپا خبر داد و خاطر نشان کرد: در حال حاضر برای صادرات متانول ایران به اروپا هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.

در همین حال شرکت ملی صنایع پتروشیمی اخیرا به نقل از خبرگزاری ICIS، اعلام کرده است: تحریم تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران باعث بروز مشکلات جدی برای صنایع پتروشیمی اروپا شده است.

بر اساس گزارش این زیر مجموعه وزارت نفت، در حال حاضر متانول ایران در بازارهای اروپا به سختی و با قیمتی بالا یافت می شود و صنایع این منطقه برای تامین متانول مورد نیاز با مشکلاتی مواجه شده اند.