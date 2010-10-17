مردم ایران ولایت را در وجود امام رضا (ع) جستجو می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد حسین فرهنگی شامگاه شنبه در آیین اختتامیه جشنواره سفرنامه نویسی رضوی در تبریز با اشاره به اینکه بارگاه رضوی جای ویژه ای در دل ملت ولایتمدار ایران دارد، افزود: بکار بردن لفظ "غریب" در سرزمینی که همه عاشق امامت و ولایتند برای آن امام همام جایز نیست .

وی اظهار داشت: در حالی که مرقد حضرت علی بن موسی الرضا (ع) همواره مملو از پیروان مشتاق زیارت آن بارگاه ملکوتی از ایران و دیگر شیعیان جهان است نمی توان آن امام را غریب نامید .

وی با اشاره به اینکه غربت واقعی در زمان زیارت شهدای کربلا در کشور عراق احساس می شود، گفت: شرایط نامناسب این کشور و فقدان امنیت مانعی برای بهره مندی بیشتر مسلمانان از وجود ائمه اطهار در آن است .

فرهنگی با انتقاد از اعتقاد برخی کج اندیشان که زیارت مزار ائمه را ارادت به سنگ و نماد عنوان می کنند، افزود: این تفکر همسو با اهداف تهاجم نرم دشمنان است و هوشیاری در این زمینه ضروری است .

وی با مثبت ارزیابی کردن تقسیم بندی صورت گرفته در خصوص موضوعات جشنواره فرهنگی و هنری رضوی، اضافه کرد: سفرنامه ها بخش قابل توجهی از آثار ارزشمند ادبی و تاریخی را شامل می شوند .