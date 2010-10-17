به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه‌های اروپا با حضور باشگاه‌هایی از کشورهای ترکیه، صربستان، کرواسی، لهستان، رومانی و بلغارستان و به میزبانی باشگاه آسکی اسپورت ترکیه از 12 تا 16 آبان ماه برگزار می شود.

باشگاه آسکی اسپورت ترکیه با بهره گیری از کشتی گیران قدرتمندی نظیر "نظمی آولوجا" قهرمان جهان در وزن 84 کیلوگرم و "رضا کایالپ" کشتی گیر سرشناس این کشور و دارنده مدال طلای جوانان جهان در وزن 120 کیلوگرم به دنبال کسب قهرمانی در این رقابت‌هاست.

سال گذشته در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی اروپا که در کشور روسیه برگزار شد، تیم پارتیزان بلگراد صربستان به مقام قهرمانی دست یافت.

