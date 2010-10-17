احمد شمس در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون اتفاقات حاشیه بازی تیمش با تیم علم و ادب مشهد اظهار داشت: درگیری خاصی بین هواداران نبود، برخی هواداران تیم مشهدی در این بازی فحاشی کردند و موجب درگیریهای کوتاهی شدند اما این اتفاقات سریع به پایان رسید و درگیری ادامه پیدا نکرد.

وی با بیان اینکه این افراد تنها تعدادی تماشاگر نما بودند، بیان کرد: این تماشاگرنماها در بالای جایگاه 120 تماشاگر اصفهانی حضور پیدا کردند و شروع به فحاشی کردند بنابراین موجب اتفاقات اندکی شدند.

سرپرست تیم فوتسال فولاد ماهان اصفهان در مورد اعتراضات خود به داور مسابقه ادامه داد: به داور گفتم که در این بازی دو پنالتی برای تیم ماهان نگرفته و تنها به این مسئله اعتراض کردم اما در همان هنگام یکی از تماشاگران شروع به فحاشی کرد و این مسئله باعث شد که داور به اشتباه فکر کند من فحاشی کرده‌ام.

صدر جدول به فولاد ماهان تعلق دارد

وی با اشاره به بازگشت تیم ماهان به صدر جدول رده‌بندی پس از هفته‌ها جدایی از این جایگاه گفت: این جایگاه، متعلق به تیم ماهان بود و به نظر من به جایگاه اصلی خود بازگشتیم، شک نکنید که در پایان فصل این تیم ماهان است که جام قهرمانی را بر بالای سر خود می‌برد و هوادارانش را خوشحال می‌کند.

شمس در مورد اظهارات ابتدای فصل خود پیرامون مدعی نبودن تیم گیتی‌پسند در لیگ برتر اظهار داشت: هنوز هم اعتقاد دارم که گیتی‌پسند در حد قهرمانی لیگ برتر نیست و برای این اعتقاد خود نیز دلایل خاصی دارم و در کل می‌گویم گیتی‌پسند اندکی زود برای قهرمانی ادعا می‌کند.

وی در مورد بازگشت حسین افضلی به تیم ماهان گفت: با حضور کادر فنی جدید، یکدلی و هماهنگی بین بازیکنان تیم افزایش یافته و بازیکنان و کادر فنی همه به قهرمانی در مسابقات لیگ برتر چشم دوخته‌اند و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.

سرپرست تیم فوتسال فولاد ماهان اصفهان در مورد تمرینات این تیم اصفهانی خاطرنشان کرد: در روزهای گذشته تمرینات تیم تعطیل بود و بازیکنان ما در استراحت به سر می‌بردند اما تمرینات ما از امروز(یکشنبه) برای شروع مجدد آغاز می‌شود.