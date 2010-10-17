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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۸

کاراته قهرمانی جهان/

اشرفی مجوز سفر به بلگراد را دریافت کرد

اشرفی مجوز سفر به بلگراد را دریافت کرد

عضو تیم کاراته ایران در بخش کاتای انفرادی با تائید کمیته فنی، مجوز همراهی تیم ملی را در بیستمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان دریافت کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این محسن اشرفی با برتری در رقابتهای انتخابی جواز حضور در رقابتهای جهانی را کسب کرده بود، اما عملکرد نه چندان مطلوب او در رقابتهای بین المللی ترکیه و صربستان تردیدهای را برای اعزام وی به رقابتهای جهانی در پی داشت.

عصر روز شنبه کمیته فنی فدراسیون کاراته در نشستی با حضور کلیه اعضا و همچنین مسئولان فدراسیون عملکرد این کاتاروی گلستانی را در دو تورنمنت بین المللی ترکیه و اتریش مورد بررسی قرار داده و در نهایت هم با توجه به فرصت یک هفته ای تا زمان آغاز رقابتهای جهانی حضور وی را در این رقابتها تائید کردند.

اشرفی که از سال 2000 تاکنون پنج دوره رقابتهای جهانی را تجربه کرده و توفیقی کسب نکرده برای ششمین بار راهی رقابتهای جهانی خواهد شد. به همراه اشرفی، برادران باتوانی در کاتای تیمی راهی رقابتهای جهانی خواهند شد.

بیستمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان 5 تا 9 آبانماه در بلگراد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1172183

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