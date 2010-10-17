تمام مدارس خوزستان دارای نمازخانه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید جعفر حجازی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان خوزستان اظهار داشت: دستگاه های اجرایی طرحها و برنامه های سال آینده خود را برای تدوین بودجه سال 90 آماده کنند تا مشکلی از بابت تخصیص اعتبار برای برنامه ها و پروژه های خود به وجود نیاید.

حجازی با بیان اینکه ما امانتدار بیت‌المال هستیم، عنوان کرد: کار و فعالیت و جذب اعتبارات فرهنگی کار سختی است و باید در زمینه فعالیت و جذب اعتبارات فرهنگی دقیق و کوشا بود ضمن اینکه در این زمینه فعالیت نیز هر کاری که انجام می شود باید تعریف و دامنه آن روشن و مشخص باشد.



وی افزود: 60 میلیارد تومان اعتبار برای بخش فرهنگی اختصاص داده شد که این اعتبار را باید به موقع و به میزان نیاز هر کار و فعالیت فرهنگی هزینه کرد.



استاندار خوزستان با تاکید بر گسترش فعالیتهای تربیتی به ویژه در سنین ابتدایی در آموزش و پرورش گفت: خیلی از مسائل فرهنگی را باید در کودکی به هر فرد آموزش داد تا در سن بلوغ به خوبی با اصول معاشرت و تربیت آشنا باشد و آن را اجرا کند.



استاندارخوزستان گفت: در سراسر استان ما از شش هزار مدرسه فقط 200 باب از آن فاقد نمازخانه است که با کارهایی که در حال انجام است این فقدان رفع می‌شود و تاسال 1390 هیچ مدرسه ای در استان بدون نمازخانه نخواهد ماند.



استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: اقدامات و فعالیتهای فرهنگی توسط دستگاه‌ها باید بر اساس شاخصهایی باشد که از نتیجه و خروجی قابل قبولی برخوردار باشد و خوزستان با دارا بودن سوابق فرهنگی و مذهبی و شخصیتهای برجسته دینی از توان فرهنگی بسیاری در تبیین فرهنگ اسلامی برخوردار است.



وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیتها و خلاقیتهای دانشجویان و دانش‌آموزان در فعالیتهای فرهنگی استفاده کرد، گفت: خوشبختانه بسترهای لازم در سطح استان به بهترین شکل برای انجام فعالیتهای فرهنگی فراهم شده است.



استاندار خوزستان دستگاه های فرهنگی استان را موظف کرد طرحهای خود را با مشخصات دقیق به استانداری ارائه کنند تا در بودجه سال 1390 که در قانون برنامه پنجم منظور شود.



حجازی توضیح داد: هر دستگاه فرهنگی که نتواند طرح خود را برای گنجاندن در بودجه سال آینده ارائه کند بدیهی است که تا پنج سال آینده نمی تواند طرحی جدید به دولت ارایه کند.



وی در این نشست در پاسخ به برخی انتقادها مبنی بر تخصیص نیافتن اعتبارات استانی برای اجرای طرحهای فرهنگی در استان، بر جذب اعتبارات ملی توسط دستگاه های فرهنگی تاکید کرد و گفت:هر دستگاهی که بتواند اعتبار ملی جذب کند به همان اندازه اعتبار استانی در اختیار آن دستگاه قرار خواهد گرفت.