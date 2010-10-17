2500 نوآموز عشایری تحت پوشش طرح سنجش سلامت قرار گرفتند

حمید قنبری به خبرنگار مهر در اهواز گفت: این طرح با هدف سنجش و غربالگری دانش آموزان بدو ورود به مدرسه به منظور معاینات عمومی پزشکی، سنجش بینایی، شنوایی و آمادگی تحصیلی با همکاری آموزش و پرورش استثنایی خوزستان اجرا می شود.

وی با اشاره به دو مرحله ای بودن اجرای این طرح تشریح کرد: در مرحله مقدماتی سلامت جسمانی شامل ارزیابی بینایی، دید رنگ، ارزیابی شنوایی، گفتاری، آمادگی تحصیلی، وزرن و قد، غربالگری اختلالات دهان و دندان، رفتاری، معاینات پزشک عمومی و... از طریق معاینات بالینی پزشکی و غربالگری اولیه بررسی می شود و در صورت مشاهده برخی اختلالات در وضعیت بینایی، شنوایی و آمادگی تحصیلی، در صورت ضروررت بر حسب مورد، نوآموز جهت بررسی دقیق‌تر و انجام معاینات و اقدامات لازم به مرحله تخصصی ارجاع می شود.



قنبری با اشاره به شرایط ویژه عشایر استان گفت: این طرح در شهرها و روستاها در تابستان انجام می شود اما با توجه به کوچ بهاره و ماندگاری عشایر خوزستان تا پایان فصل تابستان در مناطق سردسیر و ییلاقی، اجرای آن تا مهرماه به تعویق افتاد.



این طرح برای اولین بار در 10 منطقه عشایری استان خوزستان از جمله عشایر رامهرمز، مسجدسلیمان، ایذه، لالی و باغملک اجرا می شود.



هرساله و با آغاز فصل پاییز کوچ عشایر از استانهای غربی مجاور خوزستان برای گذراندن قشلاق به این استان آغاز می‌شود.



مراتع مستعد خوزستان بهترین پناهگاه برای عشایر به شمار می‌آید تا در شرایط مورد نیاز برای پرورش دامهای موجود در اختیار عشایر به کار استفاده شود.



بیشتر عشایر در مناطق شمالی استان شامل اطراف مسجد سلیمان، ایذه، اندیمشک، دزفول، لالی، بهبهان، رامهرمز و شوش مستقر می‌شوند.



جمعیت عشایری استان خوزستان بیش از 140 هزار نفر در قالب 23 هزار خانوار دارای حدود دو میلیون و 400 هزار واحد دامی است ضمن اینکه خوزستان یکی از مهمترین استانهای عشایری کشور محسوب می‌شود.