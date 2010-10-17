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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۸:۵۷

در شش ماهه امسال انجام شد؛

تولید روزانه 600 هزار بشکه نفت در شرکت بهره برداری مارون

تولید روزانه 600 هزار بشکه نفت در شرکت بهره برداری مارون

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز ماورن گفت: این شرکت به مرکزیت شهرستان اهواز در شش ماهه نخست امسال روزانه بیش از 600 هزار بشکه نفت تولید و در اختیار کشور قرار می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حمید بورد شامگاه شنبه در جلسه پیش بینی میزان برداشت از میادین شرکت افزود: در این جلسه برای راه اندازی به موقع پروژه ها تصمیمات مناسبی گرفته شد و امیدواریم برنامه تولید نفت در این شرکت تا پایان سال مطابق با برنامه های مصوب محقق شود.

بورد افزود: هم اکنون طرحها و پروژه های بسیار مهمی در ارتباط با تولید نفت و گاز در این شرکت در دست اجراست که از جمله آنها بهینه سازی مجتمع تفکیک نفت شادگان، احداث تسهیلات آزمایش چاه ها در واحدهای بهره برداری، بهینه سازی و تجهیز واحد نمکزدایی شماره شش مارون و توسعه ظرفیت واحد نمکزدایی شماره سه مارون است.
 
وی به پروژه های احداث واحد نمکزدایی نفت بنگستان و ترش آسماری شماره سه مارون، تجهیز واحدهای نمکزدایی مارون، بهینه سازی سیستمهای کنترل در واحد نمکزدایی و احداث واحد تصفیه آب صنعتی مارون به عنوان دیگر پروژه های مرتبط با تولید اشاره کرد.
 
بورد خاطرنشان کرد: شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در حوزه ای به وسعت یک هزار و 400 کیلومتر مربع در استان خوزستان فعالیت می کند و نقش مهمی در تولید نفت کشور دارد.
 
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون افزود: از ویژگیهای این شرکت وجود مخازن پیچیده مارون و کوپال و استقرار ایستگاه های بزرگ تزریق گاز دراین مخازن نفتی است.

در این نشست مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون و بسیاری از روسا و مسئولان این شرکتها حضور داشتند.

در این جلسه پیش بینی میزان برداشت از مخازن مارون، کوپال و شادگان  از طریق تعیین دبی هر یک از چاه های مربوطه،  مسائلی چون پدیده مچالگی لوله های جداری چاه ها، تولید و افزایش نفت نمکی و ظرفیت مورد نیاز در نمکزداییها برای فرآورش آنها و همچنین میزان تولید واقعی از هر یک از این مخازن در مقایسه با سقف مجاز تولید، مطرح و به بحث گذاشته شد.

در ادامه عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در زمینه تولید نفت، گاز و مایعات گازی و تزریق گاز در نیمه نخست سال جاری ارائه شد و راهکار بهبود عملیات تولید و همچنین مهمترین پروژه ها و طرح های مرتبط با تولید نفت و گاز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کد مطلب 1172186

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