تولید روزانه 600 هزار بشکه نفت در شرکت بهره برداری مارون

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حمید بورد شامگاه شنبه در جلسه پیش بینی میزان برداشت از میادین شرکت افزود: در این جلسه برای راه اندازی به موقع پروژه ها تصمیمات مناسبی گرفته شد و امیدواریم برنامه تولید نفت در این شرکت تا پایان سال مطابق با برنامه های مصوب محقق شود.

بورد افزود: هم اکنون طرحها و پروژه های بسیار مهمی در ارتباط با تولید نفت و گاز در این شرکت در دست اجراست که از جمله آنها بهینه سازی مجتمع تفکیک نفت شادگان، احداث تسهیلات آزمایش چاه ها در واحدهای بهره برداری، بهینه سازی و تجهیز واحد نمکزدایی شماره شش مارون و توسعه ظرفیت واحد نمکزدایی شماره سه مارون است.



وی به پروژه های احداث واحد نمکزدایی نفت بنگستان و ترش آسماری شماره سه مارون، تجهیز واحدهای نمکزدایی مارون، بهینه سازی سیستمهای کنترل در واحد نمکزدایی و احداث واحد تصفیه آب صنعتی مارون به عنوان دیگر پروژه های مرتبط با تولید اشاره کرد.



بورد خاطرنشان کرد: شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در حوزه ای به وسعت یک هزار و 400 کیلومتر مربع در استان خوزستان فعالیت می کند و نقش مهمی در تولید نفت کشور دارد.



مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون افزود: از ویژگیهای این شرکت وجود مخازن پیچیده مارون و کوپال و استقرار ایستگاه های بزرگ تزریق گاز دراین مخازن نفتی است.



در این نشست مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون و بسیاری از روسا و مسئولان این شرکتها حضور داشتند.



در این جلسه پیش بینی میزان برداشت از مخازن مارون، کوپال و شادگان از طریق تعیین دبی هر یک از چاه های مربوطه، مسائلی چون پدیده مچالگی لوله های جداری چاه ها، تولید و افزایش نفت نمکی و ظرفیت مورد نیاز در نمکزداییها برای فرآورش آنها و همچنین میزان تولید واقعی از هر یک از این مخازن در مقایسه با سقف مجاز تولید، مطرح و به بحث گذاشته شد.



در ادامه عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در زمینه تولید نفت، گاز و مایعات گازی و تزریق گاز در نیمه نخست سال جاری ارائه شد و راهکار بهبود عملیات تولید و همچنین مهمترین پروژه ها و طرح های مرتبط با تولید نفت و گاز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.