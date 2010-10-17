یک هکتار زمین برای کشت آلوئه ورا اختصاص یافت

علی اصغر پرهیزکار در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان افزود: واگذاری این قطعه زمین از سوی سازمان منطقه آزاد اروند به شرکت کشت و صنعت آلوئه کاران آوای اروند به منظور توسعه صنعت کشاورزی و اشتغالزایی در این منطقه انجام گرفت.

وی اظهار داشت: برای مرحله اول طرح کشت و تولید آلوئه ورا در منطقه آزاد اروند 15 میلیارد ریال در نظر گرفته شد.



پرهیزکار با بیان اینکه مرحله اول این طرح تا دو ماه آینده فعال و راه اندازی خواهد شد، افزود: محصول تولیدی این طرح افزون بر توزیع داخلی از طریق مرز عراق به دیگر کشورها صادر می شود.



وی تصریح کرد: حدود 30 نفر در مرحله اول این طرح اشتغال می یابند که در مراحل بعد این تعداد به 120 نفر افزایش خواهد یافت.



مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند با ذکر اینکه تولید آلوئه ورا با سه فرم و فناوری پالپ، ژل و پودر این گیاه انجام می شود، گفت: آلوئه ورا به عنوان یک گیاه و محصول دارویی و صنعتی ارزشمند در تهیه مواد غذایی، کنسرو و ... کاربرد دارد.



گیاه آلوئه ورا که به آن زنبق بیابانی یا صحرایی هم می‌گویند خاص مناطق آفریقایی است ودر برخی کشورها با نامهایی چون "گیاه جاودانگی"، "گیاه دارویی"، "گیاه ملکه" و … نامیده می‌شود.



گفته می شود نخستین بار مصریها این گیاه را برای درمان زخمها، سوختگیها و عفونتها به کار ‌گرفتند و پس از آنها یونانیها، اسپانیایی ها و آفریقایی ها به شیوه‌ها و منظورهای مختلف از این گیاه استفاده ‌کردند.