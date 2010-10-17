به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، محسن پویا اظهار داشت: براساس هدف گذاریها، هشت هزار و 385 واحد مسکن مهر در شهرهای هندیجان، دزفول، آبادان، خرمشهر، شوش، اندیمشک، بهبهان و ماهشهر در دهه فجر به بهرهبرداری میرسند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامهریزیها، کار احداث شبکههای آب و فاضلاب تعدادی از شهرها در طرح مسکن مهر در اولویت اجرا قرار گرفته، خاطرنشان کرد: هم اکنون کار احداث شبکههای توزیع آب این مجتمعها به پایان رسیده و عملیات اجرایی شبکههای فاضلاب نیز با حدود 20 درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان آبان ماه به پایان خواهند رسید.
رئیس هیئت مدیره آبفای استان ادامه داد: مجموع واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر در استان حدود 83 هزار واحد است که پیش بینی اولیه ما از مجموع هزینهها برای اجرای شبکههای آب و فاضلاب برای این تعداد واحد، حدود 300 میلیارد تومان است.
وی یادآورشد: بر اساس آخرین تصمیمات دولت که دو ماه گذشته اتخاذ شد، شرکت آب و فاضلاب استان موظف به اجرای شبکههای داخلی شد در صورتیکه این کار در گذشته به عهده تعاونیهای مسکن مهر بوده است.
پویا افزود: اجرای شبکههای توزیع آب، شبکه جمعآوری فاضلاب، خطوط انتقال آب، خطوط انتقال فاضلاب، ایجاد ظرفیت تولید آب و احداث تصفیهخانههای فاضلاب اقداماتی است که ما موظف به انجام آن در طرح مسکن مهر هستیم.
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