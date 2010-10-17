زبان هنر و رسانه عاملی مهم در انتقال ارزشهای دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، 'مجید ارجمندفر' شامگاه شنبه درمراسم کلید زنی پروژه تلویزیونی 'رویای رنگ پریده' درزنجان با بیان اینکه در طی هشت سال دفاع مقدس نتوانسیم آنچنان که باید به ثبت وقایع زندگانی و سخنان شهدای استان زنجان در زمان حیاتشان اقدام کنیم افزود: بی شک اگر امکانات اجازه مید اد در حال حاضر گنجینه ای عظیم از سخنان و گفتار شهدا به صورت صوتی و تصویری در دسترس بود.

وی با بیان اینکه کار برای شهدا اگر با نیت صادقانه و اخلاص باشد بی اجر و قرب و معطل نخواهد ماند به موضوع دفاع مقدس این پروژه تلویزیونی اشاره کرد و ادامه داد: این کار منطبق با جریان تکوینی زمین است و باهدف پرداختن هرچه بیشتر به زیبایی ها و کمالات انسانی ساخته می شود.

ارجمند فر استفاده از رسانه برای پررنگ کردن خاطرات تلخ و شیرین را موجب ماندگاری، تاثیرگذاری و فرهنگ سازی هرچه بیشتر این خاطرات دانست و افزود: رسانه ها با پرداختن به موضوعات خاصی مخاطبان را در لایه های تاریخی فرو برده و سیر می دهند و از این طریق بسیاری از موضوعات غبارگرفته را رنگ و جلا داده و فراموش نشدنی می سازند.

معاون پشتیبانی استانداری زنجان با تاکید براینکه شهدا، چشم و چراغ ملت ایران هستند، گفت: کارکردن در پروژه هایی با موضوعیت شهدا و دوران دفاع مقدس کاری ارزشی و پاسداشت حرمت شهدا و ارج نهادن به هنجارها و کمالات انسانی و اسلامی است.

ارجمند فر برجسته کردن و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و معیارها و ارزشهای انسانی را مقدس دانست وافزود: این فرهنگ باید با نقش آفرینی هنرمندان مستعد و متعهد به نسل های جدید منتقل و در جامعه نهادینه شود.

کارگردان سریال تلویزیونی 'رویای رنگ پریده' نیز گفت : این سریال در 10 قسمت و به سفارش شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود.

یحیی معصومی عوامل اجرایی این پروژه را 55 نفر عنوان و بر لزوم حمایت مسولان از ساخت این سریال با موضوع دفاع مقدس تاکید کرد.

سریال تلویزیونی 'رویای رنگ پریده' موضوع فیلمی است که در آن خانواده ای که فرزندشان به شهادت رسیده است مورد طمع قاچاقچیان اشیا عتیقه قرار می گیرند تا بااستفاده از موقعیت شهید به اهداف خود برسند.