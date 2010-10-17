13 قطعه آثار تاریخی دوره سلجوقی در استان زنجان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ "اکبری کنعان " صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ماموران اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان "ابهر" موفق شدند با انجام کار اطلاعاتی و پلیسی در بازرسی از منزلی 13 قطعه انواع سفال دوره سلجوقی را کشف کنند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با انجام کار اطلاعاتی و پلیسی از فعالیت فردی در زمینه آثار باستانی مطلع و وی را تحت نظر قرار دادند.

سرهنگ کنعان افزود: ماموران در تحقیقات بعمل آمده دریافتند که وی اقدام به حفاری مشکوک در منزل خود می کند .

سرهنگ "اکبری کنعان" خاطر نشان کرد: ماموران با هماهنگی مراجع قضایی در یک اقدام غافلگیرانه به منزل این متهم به نام ف – ک " در خیابان ولیعصر اعزام و مشاهده کردند در یکی از اتاق های این منزل حفره ای به عمق چهار متر ایجاد شده است.

این مقام انتظامی تاکید کرد: متهم در اظهارات خود عنوان کرد که این حفره را جهت حفر چاه فاضلاب ایجاد کرده است.

به گفته سرهنگ اکبری کنعان ماموران منزل وی را مورد بازرسی قرار داده که در بازرسی از این منزل 13 قطعه انواع سفال در اشکال مختلف که دارای قدمت تاریخی بود کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر خاطر نشان کرد: کارشناسان میراث فرهنگی قدمت آثار کشف شده را مربوط به دوره سلجوقی تخمین زدند.